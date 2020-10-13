家家有禮：馬灣放電 激玩海陸空

【明報專訊】小朋友在家太久，是時候到戶外舒展身心。香港挪亞方舟為鼓勵大家發放好動因子，由即日至11月1日推出「買2送1」入場門票優惠，其間更舉行特別活動「海．陸．空．大激玩」，活動包括「高卡車綠野遊蹤」，坐上分別設有適合小童、中童及成人的3款腳踏式高卡車在綠林樹影下馳騁；適合7歲或以上及身高不少於110厘米參加的「空中奇遇索道」，可在半空飽覽馬灣海峽的景致；還有小朋友放電首選「巨型火箭滑梯」及「空中繩網」；以及適合文靜小朋友的「啤啤熊之友製作室」和全新打卡熱點「e Planet 夢想星球」。

◆INFO

海．陸．空．大激玩

日期：即日至11月1日

開放時間：上午10:00至晚上6:00

地址：馬灣珀欣路33號 香港挪亞方舟

費用：成人$198，小童及長者$158，由即日至11月1日期間入場，可享買2送1優惠

查詢：3411 8888

■送入場門票

香港挪亞方舟送出香港挪亞方舟入場門票予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲成人及特惠（小童及長者適用）門票各一張。有興趣的讀者可於10月15日（周四）中午12:00前回答以下問題，連同個人資料（姓名、地址、聯絡電話）電郵至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將獲專函通知。

問：請說出「海．陸．空．大激玩」其中一項活動。

[Happy PaMa 教得樂 第315期]