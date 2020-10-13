親子筆陣．蒲公英教室：停課激發孩子追求學問

【明報專訊】經歷多月的停課，以及新學年開學初期以視像方式上課，直至9月尾才陸續恢復面對面授課，那刻可謂萬眾期待，不論家長、教師及學生都十分興奮。身為校長也是家長的我，感到相當雀躍。為讓通德一班學生更易適應，我們預備了很多活動，希望他們快快樂樂地重投校園生活。

小一、小五及小六復課當天，我在門外迎接每一名學生，他們身形面貌都有不少改變，但難得的是，全部孩子都狀甚愉快。令我最喜出望外的是，過往的開學日總有小一學生眼泛淚光跟家長說再見，今年卻截然不同，每個孩子都爽快地背起書包，連跑帶跳的走進課室，沒有一點不捨。我相信這是因為學生停課太久，變得非常熱切地期待回到學校。

以前喊住開學 今日連跑帶跳

有時當一切太理所當然，我們都變得「take it for granted」而不懂珍惜。就如回校上課看似平常，日復日、年復年，孩子不會想到原來實實在在地與同學在學校上課，跟教師互動，其實並不是必然。世紀疫症來襲，他們才驚覺對回校上課的渴求如此強烈。古希臘哲學家亞里士多德說過：「求知是人類的本性」，孩子學問的追求，似乎被停課激發了。

而這次網上教學的經驗，也讓我對教育有不少反思。為何大多數家長、教師及學生都喜愛真實而非「虛擬」的課堂？家長及學生普遍認為，網上教學較單向，跟教師、同學之間欠缺互動，而且學生較難長時間集中精神對着電腦；教師則指，隔着屏幕教學，未能準確得知學生是否真的掌握學習內容。

網課互動困難 突顯填鴨過時

傳統上，教師為求追趕進度往往單向授課，反而降低了學生的學習動機。新世代學生期望的是互動學習，與同儕一起主動探究知識，這正是實體課堂比網上課堂優勝之處。教師看到學生理解上有困難，可以即時而適切地幫助。這次網上授課的經驗，讓我們一眾教育同工更肯定單向的填鴨式教育已不合時宜。反之，讓學生即時發問，鼓勵他們創新、嘗試，不斷的trial and error，反而使他們更有學習動力。

9月29日全校恢復面授課堂當日，也就是農曆八月十三，我們在晚上舉辦了一個中秋親子觀月活動，邀請學生與家長一同賞月，把團圓的意義加倍。80多名家長及學生利用天文望遠鏡，觀看月亮形態。當晚天清氣朗，月球輪廓清晰，有小朋友說：「平日睇到的月亮好細，現在好大啊。」他們都顯得相當興奮，導師更順道教授有關月球的知識，例如月球表面比較低窪的平原，我們看來較暗黑的部分，原來稱為「月海」。學生都表示，親身觀看天際，對所學的印象更深刻。我深信這種「經驗學習」模式，比單純在課室靠書本講解奏效得多。

文：黃偉立（通德學校校長）

作者簡介﹕自小古靈精怪，好動多言，現為一校之長，化名「蒲公英」，希望分享不一樣的教育方式，將愛的種子散播開去。

[Happy PaMa 教得樂 第315期]