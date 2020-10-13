營媽在加：開學後新冠驚魂

【明報專訊】加拿大BC省於9月初恢復實體課，想不到10歲女兒開學一星期，便親歷了新冠病毒驚魂。

全面復課後，每天上學前我們都會量溫度，又觀察有沒有不適。當天女兒一切正常，便如常上學。殊不知到了中午，學校打電話來通知女兒肚痛，要我接她回家，翌日也不要上學，還要打本地健康查詢熱線。電話接通後，護士說腹痛是小朋友常有的新冠病毒徵狀，即使沒有任何其他徵狀，仍建議女兒做新冠病毒測試；如果我選擇不讓小朋友做測試，便建議兩星期都不要讓小朋友上課。

漱口取樣本測試 專為小朋友而設

我馬上帶小朋友去做測試。那是一個可讓車子停泊的測試中心，司機及小朋友只需逗留在車上，由穿著保護裝備的工作人員負責測試。幸運地，本省剛推出了漱口測試（gargle test）給兒童測試者，只要用測試劑漱口吐出來便可以，過程輕鬆容易、無入侵性，非常適合小朋友。

做完測試後，女兒身體狀態愈來愈正常。但等待結果的時間，她顯得憂心忡忡，擔心朋輩如何看待自己，甚至問自己會不會染病死亡。幸好，等待24小時後，收到陰性結果的通知，才開開心心通知朋友，全家也鬆一口氣。

儘管是一場虛驚，有些感受我仍不吐不快。

恢復實體課前後，不論家長、教師，都深感壓力，擔心小朋友交叉感染。因此，學校細心地監察小朋友情况，只要略有懷疑便要求回家；健康熱線護士也一樣，略有懷疑，都會建議小朋友做測試，否則兩星期不要回校。而漱口取樣本測試也是專為小朋友而設，非常體貼兒童的需要。我很欣賞學校的謹慎態度，寧願小朋友回家，以減低病毒互相傳染風險，我覺得學校和醫護都做得很好。

上課不強制戴口罩 自由vs.安全

然而，加拿大的價值觀容易引致防疫漏洞。加拿大是講個人自由的國家，很多政策都尊重個人意願。舉例，在開學之前已經爭議不斷，有家長不滿教育局決定全面復課，爭取繼續視像上課。另外，學生不用強制戴口罩上課，認為他們覺得太辛苦，就算像小女般有不適，亦不會強制做測試。相對於香港，學童一定要戴口罩上課，沒有不戴的自由。亦因此，訓練了香港小朋友習慣做好防疫保護。

個人自由凌駕於群體安全之上，是否一件好事？真是見仁見智。雖然小女全日在學校都乖乖戴着口罩上課，但始終戴口罩的小朋友只佔少數，根本不能好好保護自己，現在唯有口罩以外再戴面罩，希望在這個疫情下可以保障更多。

文：Priscilla

作者簡介﹕註冊營養師，追求事業與家庭平衡，5年前， 一家三口毅然帶着兩隻小狗回流溫哥華。此刻心靈富足，享受慢活生活。YouTube 頻道︰youtube.com/c/nutritionmama

[Happy PaMa 教得樂 第315期]