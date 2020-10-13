小學雞媽媽：這就是獨裁

【明報專訊】我們不談工作紙，我們來讀繪本。

《這就是獨裁》是「明日之書」系列3本繪本之一。它沒有小看孩子，不把「政治」等同「兒童不宜」，反而用清晰易明的語言，邀請小朋友一起討論整個社會、乃至整個世界該如何走下去的大哉問。

所有獨裁體制都不准人思考

這套書在1977年的西班牙第一次出版，這系列命名「明日」，大抵投進了3個作者對未來的期盼。當年獨裁者佛朗哥死後兩年，西班牙解除維持36年的黨禁，走進民主轉型階段，全國上下瀰漫着強烈的、樂觀起來的客觀因素。在繪本最後一頁，作者這樣寫，「當獨裁的歷史結束時，緊接着開始的歷史是……自由」。「自由」兩個字啊，是用白底黑色橫寫在跨頁上的，好不隆重。

在接近半世紀後，這套繪本由出版社重新配圖再版。可惜是，書中描述的獨裁者，今日再看依舊不過時。

「所有獨裁體制都不准人思考。只能思考獨裁者認為可以思考的事情。」

「那些思想不同的人是不行的，而且會遭受虐待。那些不光是想，而且還說出來的人，下場更慘。」

「獨裁者就是法律（因為只有他能制定法律）；獨裁者也是司法（因為他的朋友可以當法官）。」

「獨裁者也想指揮軍隊，管理教育，還有工廠、農村、辦公室……他說這樣比較好。因為這樣，那些村里、鄉鎮、城市和國家就很安靜；因為沒有人會抱怨，也沒有人敢抗議。」

原來我們不獨走不進作者期許的進步明天，還目睹着獨裁以更多不同的形式出現，魑魅魍魎，在周遭佈下天羅地網，愈來愈埋身。在繪本扉頁，繪者把近代歷史上的獨裁者逐一揪出，用畫像羅列；他們曾經為全球人類帶來巨大的痛苦。可是這個名單還在不斷的增長，如果我們不警惕、不討論、不反對，它不會有停下來的一天。

獨裁體制下 人民會過得幸福嗎？

繪本最末放了問答部分，兩頁都是關於獨裁的討論，邀請小朋友分享，譬如：「你覺得獨裁體制下，人民會過得幸福嗎？請寫下你的意見。」

我不知道，在當權者（或當權者的傀儡）眼中，這個提問是否已經踩進紅線，被視作「要求小朋友作政治表態」？我也不知道，相比起「我愛中國」，它的政治表態成分，究竟屬於更多抑或更少？我只知道理拙的人最膽怯；非常理拙的人，更是非常膽怯。

倘若小朋友都能在指定課程以外多讀好繪本，思考更多重要的基本問題，對於減少未來人類所受的痛苦，應該有些用處。

文：蘇美智

作者簡介﹕家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）。

[Happy PaMa 教得樂 第315期]