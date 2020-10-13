半職爸爸：先苦後甜學鋼琴

【明報專訊】女兒在小學4年級完成鋼琴8級，之後就沒有再讓她考鋼琴了。幸運的是，她從來沒有離開過鋼琴，有時我會買一些日本動畫鋼琴譜給她，有時她會在網上找一些琴譜，有時她憑耳朵把音樂記下自己再彈一遍。有段時間，女兒喜歡拿着手機裏的程式測試我的「音準耳力」，五音不全的我成績當然非常「可觀」。女兒看到爸爸如此低分，大樂，不時在我面前炫耀，說自己的擁有完美音感（perfect pitch）。我本來半信半疑，後來發現，在這方面女兒說的倒是不假。

從「他學」變成「自學」

在女兒自學（或者稱為自娛更為恰當）彈鋼琴的日子，家中少了考級的音階和我聽來很古怪的「現代音樂」（通常是藍調或爵士風之類），卻多了動畫主題曲和其他古典名曲，例如《新世紀福音戰士》的《殘酷天使的行動綱領》、改編自莫扎特《土耳其進行曲》麥兜的《仲有最靚嘅豬腩肉》、宮崎駿的動畫配樂（多為久石讓作曲）、蕭邦和拉赫曼尼諾夫。雖然我經常點唱的歌曲，例如《足球小將》主題曲（內木弘作曲）和《龍珠》主題曲（菊池俊輔作曲），都給女兒評為膚淺，但有時她也勉為其難為有這種古怪品味的爸爸和弟弟彈奏一曲。

我沒有辦法經常強迫女兒因應我個人品味彈琴，只能暗中買了一些自己喜愛的影視配樂琴譜，希望她偶爾無聊，可能會拿來試彈一下。可惜，《幪面超人》這樣的歌曲完全不入她法耳，武俠電視劇主題曲多數蒙塵。有一天下午，耳中忽然傳來熟悉的旋律，那是《聲光伴我心》的配樂（今年逝世的Ennio Morricone作曲），原來女兒蕙質蘭心，把這首歌翻了出來彈。那天，真是很幸福的一天。

沒有錯過女兒彈的每一粒音

印象之中，女兒學鋼琴，跟其他許多小朋友學琴一樣，過程都是艱苦的。小學2年級時女兒考了我完全無法理解的5級樂理，至今回想，仍覺不可思議。女兒學琴期間，我每次陪伴在側，老實說，那是一種很痛苦的修煉。不懂音樂，但在那幾年，不管是練習還是比賽，她彈的每個音符我都沒有錯過。每周帶她去導師處上課，每天坐在她身旁心專心看着她練習，這樣的日子，要求很高，過程很難，有笑聲，也混雜着淚水，好幾次忍不住對女兒說，不要學啦，不要學啦，反正沒人逼你學，現在想來，魔鬼爸爸很對不起那時的女兒。

到了今天，我仍然不覺得孩子學鋼琴一定要考級，仍然不解，為何孩子學彈琴總是那麼「苦」。但是，想起那段艱苦的陪女兒學琴日子，我還是充滿感激的。弟弟現在學琴，壓力比姊姊當年輕（其實仍然有點「苦」）。我看着姊姊隨手翻了翻弟弟的樂譜，輕輕鬆鬆為弟弟示範3級考試歌，作為冷眼旁觀（而且五音不全）的爸爸，心情說不出的愉快。

文：張帝莊

作者簡介﹕資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。既是悠閒的寫字人，又是忙碌的爸爸。

[Happy PaMa 教得樂 第315期]