家庭有教：命名負面情緒 助孩子紓緩

【明報專訊】上期我們提及幫助孩子運用情緒詞彙去探索情緒的重要。當家長能夠先了解孩子的看法和感受，才有可能準確地「對症下藥」，以表達自己的同理心，讓孩子感受到家長明白自己，再進一步與孩子一起解決問題。然而家長大概會問：是不是各種的負面情緒，包括驚慌、不高興、傷心、焦慮、憎恨、失望等，均能夠透過運用有關的情緒詞彙來命名，讓孩子得到紓緩呢？

美國加州大學洛杉磯分校Torre和Lieberman教授的研究，或許會給我們一些啟示。他們發現在整個運用情緒詞彙的過程中，我們的腦袋其實會發生以下的事情：

1. 腦袋中負責抑制衝動的大腦前額葉部分（prefrontal cortex）會被激發，幫助消減在負面情緒中有激烈反應的杏仁核（amygdala）；

2. 當孩子在腦袋中尋找和選擇合適的情緒詞彙，以及引起有關負面情緒的原因時，可以稍為令孩子從那令人感覺不舒服的「感情」中，被「理智」地分心；

3. 孩子為了要準確地命名情緒，就需要有一定程度的自我觀察和反思（「為什麼我會如此憤怒呢？」、「那感覺是傷心，還是失望呢？」）；當孩子認真思考時，孩子正好自然地平靜下來；

4. 如果孩子持續不理解自己的感受，那種模糊的想法會為孩子進一步帶來不安、擔心與驚慌；當情緒被有效地用準確的詞彙命名後，模糊的感覺會驟減，想法和感受變得更具體和清晰，孩子自然也變得較安心。

教孩子運用句式表達自己

以此推測，不論是哪種負面情緒，當孩子嘗試以情緒詞彙來命名時，他的腦袋其實也會做類似的工作，因此「命名情緒」的方法，有助孩子處理不同的負面情緒。家長可以在日常生活中，教導孩子運用以下句式來表達自己：

「我感到___________________（情緒詞彙），因為_________________ （引發情緒的事情）。」

「我覺得不開心，因為小明說話不算數，原本應承了來我的生日會，最終卻沒有來！」

「狗狗和我一樣高，真的令我感到害怕。」

另一方面，家長可以收看Take a SIP（Science Informed Parenting）家庭教育短片《同理心‧童你深》，看看家長如何通過遊戲，幫助孩子學習情緒詞彙來表達自己：https://bit.ly/2GCGfxJ

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介﹕香港教育大學兒童與家庭科學中心的專家執筆，參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

[Happy PaMa 教得樂 第315期]