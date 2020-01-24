本周FOCUS．採訪手記：Staycation的意義

【明報專訊】要數今年副刊或親子媒體用得最多的新名詞，staycation（宅度假）相信是其中之一。年初開始，各國因為疫情陸續封關，一眾平日「話飛就飛」的年輕人固然被「旅遊癮」搔得癢癢，就連慣常在復活節、暑假及連續公眾假期時安排家庭旅行的爸媽們也快按捺不住了。所以，本地大大小小酒店均推出抵玩抵住套餐，以超優惠價錢或者大堆頭餐飲玩樂元素，吸引大家來個staycation 解一解悶。

採訪本地酒店 大開眼界

記者由年頭開始，便已採訪過十多間酒店。作為本地人，原來對本地酒店的認識還真的不多，像上星期我們介紹的staycation，竟包括了親子理髮和大廚主理BBQ，都算是頗特別的配套，又是一次大開眼界的好機會。

到底staycation對家長來說有多吸引？記者認識的爸媽朋友中，不少都試過到酒店度周末或短假期，甚至有人幾乎隔周就上載入住酒店的照片，看孩子們在泳池暢泳、在餐廳大吃自助餐的照片，都感受到他們的歡樂。對小朋友來說，相信staycation的意義不止於酒店有多好玩，而是能夠24小時如糖黐豆般跟父母一起吃、玩、睡；爸媽呢？可能因為平日工作忙碌，又有太多瑣事要兼顧，在酒店房間的小小空間裏，反而多了時間跟孩子及另一半相處。不過說到底，我們當然都希望疫情盡快過去，可以重新踏上旅途，盡情感受異國風情。

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第316期]