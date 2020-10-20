家家有禮：經典主題展 打大哥大聽Walkman

【明報專訊】爸爸媽媽們的童年生活點滴，對這一代的孩子來說，可能是新奇有趣的事物。隨着歲月變遷，「大哥大」、「公仔紙」、「東南西北」、陀螺等昔日經典產物幾近絕迹，要再一睹它們的實物似乎不可能。不過，將軍澳廣場正舉行的「潮代交織」經典主題展，就可以讓大家坐上時光機，讓下一代重新認識經典文化之餘，也給上一代回味風靡一時的潮流！

展覽分兩部分，包括「由經典到Techstyle」及「港舊」，展出穿梭不同年代的經典穿戴物如「大哥大」、walkman隨身聽等，以及由光影作坊主辦的「18x24全城起動齊齊拍」社區攝影計劃、香港青年協會及香港知專設計學院社會紀實攝影展的作品，呈現香港和將軍澳社區的日常寫照及集體情懷。

◆INFO

將軍澳廣場「潮代交織」經典主題展

日期︰即日至10月25日

地址︰將軍澳廣場1樓中庭

查詢︰2207 4001

■送環保豆袋套裝

將軍澳廣場送出Made In Sample環保豆袋套裝予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲禮品一份。（圖2）

截止日期：10月27日，送禮詳情見於另文。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第316期]