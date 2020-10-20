童繪遊樂場：生活中的繪畫題材

承接上期草圖篇的延續，3名學生都以環保主題為創作方向，經過草圖階段不同程度的修改，幾經努力終於把作品完成。透過他們的畫作，亦說明創作取材和空間構圖，會因應作者的所思所寫而得出截然不同的視覺效果。（作者提供）

【明報專訊】因為疫情，令繁忙的工作變得清閒，多了時間在家，正好處理一些閒置已久的瑣碎事情。忙完一輪，我看到眼前的繪畫用品，我知道沒有任何藉口了，於是趕快翻開紙張、提起畫筆，可是，那刻卻完全沒有靈感，我究竟要畫什麼呢？

我平日常教導學生，處於不同環境下，都應該可以就地取材，享受繪畫所帶來的樂趣。但現在自己竟無從入手，原因是環顧四周所見之物，皆已做過我昔日速寫的題材，在苦無頭緒之際，卻突然被露台上一件晾曬着的T恤（圖1）所吸引。

T恤是我素常愛穿的衣服，尤其是要在畫室工作的日子，皆因無論我怎樣小心翼翼，最終也難逃衣服沾上顏色的「宿命」。還記得有一次，一個小朋友邊作畫邊「篤我背脊」，說：「老師，這樣畫對嗎？」回頭一看，他那支沾滿了塑膠彩的畫筆正在我身上的T恤不停起落，留下永不磨滅的印記！

◆學生畫作

讀者鄧太希望可以看看上期學生示範畫作的完成效果，沒問題！其實我也想給大家看看透過草圖確立出來的畫作效果，特別是對一些構圖複雜的創作。（見圖）

文︰Mr Liu

作者簡介﹕Art Playground視藝老師

[Happy PaMa 教得樂 第316期]