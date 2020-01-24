DIY：親子「加工」甜品 即撞豆腐花 好玩又好食

DIY芝麻糊：除了即撞豆腐花，店舖亦有自製芝麻糊的材料——芝麻醬出售。自家製純黑芝麻醬是全素食品，採用印度有機種植芝麻、無添加防腐劑、糖、香料或色素，每次只要取出一至兩湯匙芝麻醬，加水和粟粉以攪拌器拌勻，約煮10分鐘便完成。（自家製芝麻醬$80/200g）（蘇智鑫攝）

(5) 等5至8分鐘待其凝固（不要多過15分鐘），用匙敲一敲碗邊，看看是否完全凝固。在等待凝固期間，建議不蓋上蓋子，豆腐花表面會形成一層「皮」，這也是精華所在。（蘇智鑫攝）

即撞豆腐花——做法：(1) 即撞豆腐花主要技巧是把煮滾的豆漿快速倒進盛有熟石膏粉的碗中，所以在正式用豆漿前，可先用清水練習倒豆漿的角度和速度。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】疫情反覆，大家都盡量減少堂食，令外賣大行其道。最近有店舖更推出可以外賣回家「加工」的甜品，包括即撞豆腐花、自製芝麻糊等，不但可成為親子活動，更可讓小朋友了解甜品的「變身」過程呢！

文：顏燕雯

小模特兒：Haley、Kaitlyn

最近不少人都喜歡在家下廚，但跟着食譜烹調，往往要買一大堆材料，麻煩又怕浪費。簡單如製作豆腐花，便需要用到豆漿和熟石膏粉，可是並不是人人都知道哪裏可買到合適分量的熟石膏粉，也未必知道選用哪款豆漿才能做出完美的豆腐花。

石膏水、豆漿分量調配好

有素食店為了讓大小朋友體驗到自家製作的樂趣，把其招牌美食——手工豆腐花包裝成「簡易外賣版」，客人只要把材料（包括已調配好的豆腐花專用豆漿和熟石膏粉）外賣回家，再準備一個電磁爐，即可體驗製作即撞豆腐花的樂趣。

擁有40多年餐飲業經驗的素食店老闆姚叔強表示，要做出一碗成功的豆腐花，秘訣在於材料比例，他自己也是經過多次反覆試驗才做到令人滿意的效果。「調配分量其實就是整個過程最困難的部分，但我們推出的外賣版，已把石膏水和做豆腐花專用的豆漿分量調校好，客人只需準備電磁爐煲滾豆漿，再撞入石膏粉，便可享用美味豆腐花，就連5歲小孩子也可順利做到。」

黃豆優質 豆腐花「掛羹」

店舖的豆製品用的是加拿大優質黃豆，姚叔強認為，黃豆之膠質優劣，決定了豆腐花之「命脈」，當然，亦需要有良好的處理技巧，才能製造出最適合做豆腐花的豆漿，令做出來的豆腐花有「掛羹」效果。只要用對材料，小朋友也可以成為豆腐花大師！

■INFO

豆腐花DIY材料

價錢：$31/碗（堂食即撞豆腐花$30）

地址：旺角砵蘭街124-128號舖地下 珍心素食豆漿豆腐花專門店

查詢：2781 2987

[Happy PaMa 教得樂 第316期]