親子筆陣．玩創校長：交通燈的出現

【明報專訊】當你步出家門，踏足街道，必然會見到交通燈。交通燈的角色很重要，不論行人、司機，都需要依靠它的指示，來幫忙橫過馬路或行車。但可有想過，昔日香港還未有交通燈的時候，人們是怎樣生活的呢？

100年前的香港，車輛流量不多，交通不算繁忙，要管理交通，最簡單的，便是以人手方式處理。在1920年代，交通警以手杖及手號來指揮較繁忙的十字路口的汽車往來。後來，為免交通警日曬雨淋，於是設立交通亭，讓交通警可站在亭上指揮交通。隨着科技的進步，到了1950年代，小部分的交通亭增設了由人手操作的燈號，交通警可按當時的路面情况按動不同的燈號。雖然科技優化了交通亭，但在那個年代，交通警對路面管理的智慧及經驗，仍然是每個交通指揮點的核心。

時代巨輪一轉，到了香港的1960年代，所有交通亭已完全被全自動、不經人手操作的交通燈全面取代，交通亭在香港的歷史任務正式告終。這批電腦控制的交通燈，24小時運作，不需要進食，不需要去洗手間，不需要輪班，也不需要休息，基本上並不會犯上任何人為的失誤。那麼，過去40年一直在交通亭上付上了自己一生青春、盡心盡力為香港市民指揮交通的交通警，有天赫然發現自己的專業，竟被一條交通燈柱所取代，究竟他們會否抱怨科技奪取了人的工作？還是會不停反駁新科技不及人手的好呢？

人類經驗智慧 融入科技

了解過交通燈的歷史，不妨又看看今天教育與時代新常態的關係。經過這次世紀疫症，相信香港每個家長及教師，也經驗過何謂停課不停學，學生如何利用科技在家中遙距學習、進行活動。如今應用資訊科技在教學上，已經與「新常態」這個名詞混為一談。很多人都認為，教育新常態，就是指把平板電腦、不同的網上平台及系統應用於學生之上，把教育變革推在科技的尖端。

經過10個月來全港大規模的線上學習後，我深信教師和家長都會發覺，單單把教育放在科技上，並不是今天孩子所需要的，這樣發展下去，我們的孩子就像當年手動控制交通信號的交通警，當有更先進的自動化科技出現時，我們的下一代便會被取代。事實上，今天時代所需要的，並不是眼前最新的科技，而是要發揮人類智慧及經驗的傳承。像今天的交通燈，其實是把交通警對交通管理的敏銳及經驗，轉化成程式，編進整個香港城市每一條交通燈的程式裏，讓各交通燈能自動指揮交通，促使香港能成為一個更安全的城市。

今天，香港街道上已經找不到任何的交通亭，只有在香港山頂甘道的警隊博物館內才可以看到。或許在50年之後的歷史博物館中，也會放置一些2020年疫情下，香港學生利用平板電腦在家中上Zoom課的展品，來紀念這個年代的香港。但不管時代怎變遷，「教育」其中一項重要的功能，就是「承先啟後」，就讓我們一起努力，與孩子一起創造更美好的將來。

文：朱子穎（德萃幼稚園部及小學部總校長）

作者簡介﹕一直致力實踐教育創新，當過浸信會天虹小學「白武士」5年，把它從殺校邊緣挽救回來，成為教育界佳話。

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[Happy PaMa 教得樂 第316期]