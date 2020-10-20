親子筆陣．客座隨筆：普通話導師之日常

【明報專訊】點滴一：被學生笑「pàng」

一天中午，我到學校，準備替學生上普通話課，上課前，我先上洗手間。兒童洗手間門外的空地，已有一班孩子在等候了。孩子們看到我，馬上跟我打招呼。有一個，走出來跟我說︰「筠老師，你『pàng』！」然後跑到原位去。我想我跟「沙煲罌罉」有什麼關係（因為他的『pàng』發音不太準確）？他的級任教師趕忙止住他。孩子不管，照樣地說，其他同學都在笑。級任教師只好低聲跟我解釋。

我走到孩子身旁，用指頭戳他的大肚皮一下，說︰「你也不瘦哇！」

點滴二：打手勢寫四聲

拼音班上，我測試孩子的理解能力。在白板上，寫上4個「a」，請學生在每一個「a」上，加上一個四聲符號。我提醒他們，平常怎麼樣打手勢，便寫怎麼樣的符號，又列舉了兩個例子。

孩子都在埋頭地寫，卻沒有一個打手勢，寫完便遞給我看。我說錯了，他們就擦去，再寫，又錯，再擦。只有一個女孩，每一次打完手勢才寫答案，果然，她一字都沒錯。於是我對全班說︰「我不是說，照着平常打的手勢來做的嗎？只有曉桐打了手勢才做，所以能一個不錯！」這課，我送了她兩個貼紙。

點滴三：「消防員」來了！

「消防員」課上，我安排學生去「救火」。先上階梯，站在滑梯最高處，向「對岸」高處射水，再溜滑梯下去。然後，挽起滑梯附近椅子上的「小孩」和「小狗」，再用普通話大聲說︰「不要怕！我來救你！」他們當這個「消防員」，當得不亦樂乎，要多來兩遍呢！

點滴四：拒當「消防員阿姨」

玩「救火」遊戲前，我要他們跟我用普通話說︰「我是消防員叔叔／姐姐／哥哥」等作溫習，他們都樂意，只有一個女孩，她不要當「消防員阿姨」，要當「姐姐」。原來，他們對「阿姨」的印象，是從學校的女工而來！他們認為，「阿姨」的打扮是不潮不酷且顏色不鮮艷，而「姐姐」，則是穿戴漂亮、整齊的！孩子的想法，有時真叫人哭笑不得。

點滴五：港鐵內教讀音

某天在港鐵車廂裏，離我不遠處，有個女孩，用普通話朗讀課本的內容，我忍不住走過去。女孩不管旁人的目光，依然努力如故。我留意到書本有注音，而她有好幾個字念錯了。我「職業病」發作，糾正她，她也跟我念。我跟平常在教室一樣，伸出舌頭、張大嘴巴一再示範、一再糾正。這女孩才7歲，怎麼念起內地五年級的課本了？這時候，她的母親走過來，我忍不住直說︰「程度太深了！况且年紀小小便讓她學這些大哲理，小孩不會明白的，還是讓她好好享受童年吧！」

文：筠默（普通話導師）

[Happy PaMa 教得樂 第316期]