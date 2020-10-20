華德物語：騎單車摔倒 出遊樂極生悲

【明報專訊】大家好，2020年在不知不覺間已過了四分之三，抗疫路上我們由一開始的慌慌張張到現在已駕輕就熟，不得不說人們的適應力一直挺不錯的，大家都要繼續保持着逆境自強的信念。在第二波疫情的影響下，德國近日的新增感染數字都在2000至4700徘徊，政府在正值秋季假期之際極力呼籲民眾盡量不要旅遊。

無戴頭盔頭部着地 幸無恙

在9月中旬，華德媽的一班朋友組織了在河邊燒烤及戲水的活動，追着夏天的尾巴享受本年度最後的暖陽！我本來帶着兩兄妹高高興興地出遊，卻因為一時大意而樂極生悲。在前往河邊的路上，我騎着自行車摔倒了，而且是頭部着地，加上沒有戴單車專用的頭盔，令受傷的程度加劇，一時之間反應遲鈍也不能站起來。華德兄妹因為坐在小卡車上而沒有摔出來，但卻因為看到媽媽倒地而嚇壞了。幸而這天不少德國人都出遊，幾乎所有「車手」都停下來幫助我們，有對老夫婦主動安慰孩子，並給予一支水讓他們喝着定驚；有的途人把我掉落的手機和鞋子找回來；有的打電話給華德爸交代我們所在的位置。在那條河邊小徑上，人們沒有因為疫情而對傷者避之則吉，不少友善的途人更等到救護車和警察到場並提供資訊才離開，我又感動又慚愧，不斷向他們道謝。而華德爸也在接到電話後的15分鐘風馳電掣地趕到，並接走兩兄妹到兒童醫院做檢查，而我則交由救護人員治理。

向子女道歉 叮囑做足安全措施

由出事到送院，我的意識都是清醒的，所以醫生最後沒有讓我做腦掃描，他按了我身體不同部位，確定沒有內出血，就讓護士給我處理手腳上的擦傷，然後簡單交代冷敷和熱敷的做法，叮囑我若突然感到不適可以再來醫院，然後華德爸來接我回家了。事後的一星期，我都像國寶大熊貓一樣頂着黑眼圈出沒，我也拍了不少照片，作警惕之用。我深深知道做足安全措施的重要，意外是難以預料的，但我若有佩戴頭盔，並不致於傷到頭部。而所幸當時我不在公路上，也沒有以高速行駛，所以這是不幸之中的大幸，經歷過單車事故後，我當晚和孩子一起談談他們當時的感受，女兒由看到我倒地就一直在哭，直至到醫院接我時也一直哭，她說她害怕看着媽媽離去；哥哥則非常冷靜，能夠理解媽媽受傷，然後他要找爸爸來幫忙。後來，我向他們道歉，因為媽媽的疏忽和大意，當日的出遊泡湯了，而且也把他們嚇壞了。最後，我深深地表示以後我們都必須在騎單車時戴上頭盔，做足安全措施，華德兄妹都異口同聲地說沒問題，我抱着他們，實在有種劫後餘生的覺悟。

不得不說，我非常慚愧，因為我意識到自己以往的僥倖心態，我向小朋友坦誠以往媽媽做得不對，讓他們也跟我以後做個安全駕駛者。這次的經歷提醒了我要保持警覺，防疫工作不要鬆懈，謹此希望大家都要平平安安啊！下次再會。

文：華德媽

作者簡介﹕年輕媽媽，在德國經歷了懷孕、生產、坐月、育兒等種種經驗，日常最愛寫下兒女的一切，好讓將來能夠好好回味。

[Happy PaMa 教得樂 第316期]