客座隨筆：珍惜擁有 快樂很簡單

【明報專訊】有一天，天真無邪的孫兒問祖母：「為什麼你和祖父結婚40年，都可以一直相親相愛？但姊姊卻常常與她的男朋友吵架？」

祖母慈祥地回答：「因為我們那個年代什麼東西壞了，只會想去修，而你們這個年代，就只會想去換。」

兩嫲孫的簡單對話，正是社會價值觀隨時代變遷的真實寫照。

現今的社會文化，經常向我們灌輸一種以消費主義為主導的價值觀，以致在生活上對商品作出不斷的追求，從而刺激經濟增長。

然而，在追求物質享受的年代，難道連小朋友的幸福感亦要建立在物質之上？很多孩子會把自己擁有多少物質來衡量自己有多幸福，例如父母經常買玩具給我，就等於他們很寵愛我；家中有不同種類的汽車模型就等於自己很幸福。玩厭後，就要求父母購買新的款式，取代舊玩具。

栽培孩子 先培養良好心態

相反，上一輩的香港家庭，雖然未必能夠提供豐富的資源供孩子享樂，但造就了機會讓他們自幼便習慣自製玩具，與眾同樂。三五知己一起就地取材，用木、竹、紙、線轆、煉奶罐或汽水蓋等隨手可得的物料，自創獨一無二的玩具和遊戲，這些親手製作的玩具既能娛樂，又能發揮創意，別具意義。弄壞了的小玩意，他們會動動腦筋，細細思考修復的方法。即使對物件，上一代人都已經如此珍而重之，更何况是對人呢。沒有豐盛的生活，但是有簡單的快樂。

態度決定一個人的高度，高度決定前瞻的視野，視野決定人生的境界。栽培孩子成才，首先要培養他們有良好的心態。不論貧富，不論階級，只要珍惜所擁有的一切，就已經擁有人人所求的幸福心境，成功之路離不遠矣。

文：黎俊業（再生玩具創辦人）

[Happy PaMa 教得樂 第316期]