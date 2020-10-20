論盡教育：真有這樣的教師？

【明報專訊】黄大仙的中華基督教會基協中學，豪雨中有一名學生在校門下跪，男生手舉平板電腦，屏幕上寫着「基協中學 欺騙家長」，「校長不理副校長推卸責任」，「學校完全無視學生需求，剝奪學生學習機會」等字句。豪雨中不盡是刺面的雨點，有教師打傘為他擋雨。此事驚動了區議員，也引起街坊及途人注意。此情此景，頗有章回小說的擊鼓鳴冤及攔途告狀feel。

學生冒雨跪校門 鬧羅生門

據報，這名陳同學原獲安排上午10時跟校長會面，但校長臨時「甩底」，據說有教師揶揄「你做戲做夠喇」，「入番去啦，無人睇㗎」等。呢件事王師奶只從報章得知，是否有人揶揄他做戲有待調查。如果屬實，王師奶真為香港教育悲哀，不禁問：「點解有教師咁涼薄㗎？」即使該學生行為如何愚蠢，也要體諒他們年少無知，要開導、教導，而不是踩佢、糟質佢。

該校輔導主任回覆報章查問時，承認下跪者是該校學生，曾向學校透露希望留班，但學生及其監護人未向校方正式申請；加上其成績符合升班標準，最終決定維持升班，輔導主任否認有教職員曾揶揄陳同學。如果輔導主任所言屬實，自然係學生唔啱：約咗校長另一日見面，突然返校兼冤枉校長甩底；教師無單打話你做戲，你竟然連教師都「屈」，記大過一個係最低懲罰；升留班標準係學校政策，唔係你話升就升，話降就降。

教師最基本條件——愛心

事情兩面睇，如果有約在先，校長臨時有急事爽約，有責任通知學生，不能以為學生而已就隨便甩底，那是不尊重。阿貓阿狗都要尊重喇，何况是受教於你門下的學生？你的行為是他的榜樣。如果真係有教師揶揄學生，用到粵語殘片陶三姑大口婆口脗話「你做戲做夠喇！入番去喇，無人睇㗎」，這種教師不足以為人師，更何况是這名學生曾患抑鬱症。楊局長如果吊銷佢教師資格，小婦人一定拍手掌燒炮仗，因為這名教師全無教師最基本條件——愛心。

看陳同學的平板電腦，字句有條有理，其中小婦人最有感覺是「校長不理副校長推卸責任」。可能學生誤會校長不理，不體會校長日理萬機，無暇處理這類芝麻綠豆小事；也不體諒副校長的處境，可能他事事要聽命於校長，有說不出推卸責任的苦衷。照記者報道，該學生知道自己初中時「比較唔聽話」，受疫情影響，中五幾乎無上過堂，擔心自己上中六不勝負荷，要求留班，似乎係有腦之人。佢最到肉的一句是：估計教師針對他，希望他快完成中六，早走早着。嘩！英雄出少年，呢個陳同學真唔簡單，連一般學校速速「送客」的招數都了然於胸，佩服佩服。至於學校是否有此「陽謀」，一定唔會公告天下。附加一筆，輔導主任說陳同學成績合乎升班標準，只要將他的成績和其他升班同學比照一下，便知龍與鳳，陽謀、陰謀、謊言、掩飾，一一無所遁形。從事教育的人要有愛心，要有誠信，但願該校輔導主任說的都是真話。

文：王師奶

作者簡介﹕不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

[Happy PaMa 教得樂 第316期]