學校巡禮：玩泥沙 滾山坡 上樹屋 村校樂園 自由玩出正向教育

由朴樹改建而成的樹屋，有木梯級圍繞着，既可滿足學生愛「上上落落」的感覺，也可讓他們坐下來促膝談心。（劉焌陶攝）

【明報專訊】誰說在學校一定要小心翼翼腳踭貼地，不能追、不能跑、不能衝？有學校就一反傳統，讓學生「攞正牌」在校園內的新「公園」任跑任跳，就是攀爬、翻筋斗亦悉隨尊便。「公園」沒有師長監視，亦無風紀巡邏，大膽地容許大家「自由玩」，完全是出於對學生的信任。

文︰沈雅詩

走進位於元朗鄉郊的八鄉中心小學，映入眼簾的，是一片綠油油的草地，蝶兒在花間翩翩起舞，加上平房式的校舍設計，令人恍如時光倒流，置身於舊日的書院。「我們雖然沒有千禧校舍的大禮堂，也沒有標準籃球場，但學校勝在貼近大自然，有蝴蝶園、有貓舍、有松鼠屋，是了解生態、學習愛護小動物的最佳教室……」在城市人眼中，這間小村校有很多不足，但在校長黎婉姍眼中，這些都是小確幸。言談間，盡是感恩。

伙拍中大 創新教育模式

推行「正向教育」的八鄉中心小學，在2017年參與香港賽馬會「正正得正」教育計劃，並在香港中文大學社會科學院項目團隊的協助下，建立起有系統的正向教育課程及創立新穎的教育模式。轉眼3年多過去，計劃來到尾聲，重頭戲項目「地方營造」（place-making）剛剛完工。

Place-making的概念，是透過創造良好的公共空間，促使持份者產生歸屬感和幸福感。「學校除了是讀書、傳授知識的地方，亦應該是一個讓學生能夠和教師、同學好好建立關係的地方，就算他朝畢業、長大了，仍然會記得這裏的一花一草一木，一人一事一物。」黎婉姍說。

解讀民意 實現學生真正需要

負責place-making項目的中大建築學院副教授鍾宏亮（Thomas）表示，今次在八鄉中心小學所推行的工程，圍繞兩大主題，一是naturalness，要與大自然結合；二是playfulness，要夠好玩。「今次很有意思，也有別於其他工程項目。因為建築師一般以空間、環境角度出發，學校卻慣常從人、師生的角度出發，兩者怎結合呢？我們今次便來了個co-create、co-design。」

Thomas的合作伙伴，不單是校長、教師，還有學生。他的團隊專程來到八鄉中心小學跟同學們「開會」，聆聽他們的需要。結果，綜合兩大民意，一是校園內需要有一間樹屋，讓他們可以躲進去跟朋友促膝談心；二是學校應該有一個「公園」！

「關於樹屋，有一個女同學表達過想爬到樹頂後，再從隧道裏滑下來；有個男同學又說，想公園有跑步、踢波的地方；亦有人提議加建泳池。但我們統統都沒有做。」建築學院團隊成員之一何子偉（Jimmy）笑言，小朋友想法天馬行空，惟金錢和空間都有限，沒可能逐一滿足；但團隊會反覆思量，解構孩子背後的想法，「像那個女生，其實在表達希望有些上落的設施，男同學其實想有一個可讓他們跑、衝、放電的地方」。

最終，結集各學生想法的「正向緣地」（Permaland）在今年6月誕生了，它包括了靜態區和動態區兩部分。靜態區有由朴樹改建、拾級而上的樹屋，旁邊有一塊石春地，孩子可靜下來感受大自然；動態區則在草地上，有小山坡、沙池、木棋場，甚至是一些形狀古怪，難以命名的設施，讓學生盡情放電。

奇形怪狀設施 玩法任意發揮

環顧四周，最吸引記者目光，是一個紫色圓形的物體，是什麼來的？「我們也說不到，正因為無名，才有更多空間讓學生發揮創意。」八鄉中心小學副校長鄧鏡河答道。

的確，你在「正向緣地」，不會找到任何解釋設施的標示牌，亦不會找到任何警告句語。黎婉姍指着另一個狀似巨型喇叭的物體補充，「例如這個東西，我們原意是做一個給孩子表演的場地，因為它的設計可做到擴音效果。殊不知，某天有個男生看見這東西，竟不是走進裏面玩，而是攀上拱起的位置。第一次不行、第二次亦失敗，但他沒有放棄，再助跑衝上去，結果成功了。我見到他非常興奮，彷彿很有成就感、滿足感。男生在上面逗留了一會，之後又像溜滑梯般溜下來」。

這個畫面，令她印象難忘，也印證到一個信念，「其實我們不需要教小朋友怎樣玩，他們自己會掌握」。

不設規條 信任孩子互望互助

不怕孩子受傷嗎？採訪當日，便有幾名學生像滾地葫蘆般從小山坡上滾下來，雖然這個山坡不算高，大概只有幾級梯級的高度，但對於慣常保護小朋友的香港家長來說，或許都會感到擔心。不過，該校課程發展主任杜國權卻一臉淡定地說︰「學校向來有灌輸何謂安全玩的概念給學生，既然講過，便要信任孩子懂得保護自己，因此毋須設立規則硬要他們遵守。當然，校方亦已做足安全措施，減低學生受傷風險。」

黎婉姍同樣認為，如其師長囉囉嗦嗦，不如讓學生互相守望、互相照顧，「我見過高年級的同學在這裏對低年級的同學說︰『唔好跑咁快，小心跌吖！』這種善意的提醒，也是人的美、人的善」。

「正向緣地」目前主要是小息時開放給學生使用，校方計劃稍後為它「增值」，「希望可跟課堂結合，讓學生走出課室，來到草地上堂、一起做靜觀練習，甚至恢復全日制後，開放草地給學生在這裏吃午餐」，黎婉姍期盼着說。

[Happy PaMa 教得樂 第317期]