活動推介：自製足球籃球機
文章日期：2020年10月27日
【明報專訊】疫情期間大家少了做運動機會，反而多了跟家人相處的時間，不如齊齊發揮創意，和家人一起創造屬於你們的體育玩意。「SPORTS EXPO體育互動體驗館」由即日至11月30日，舉辦「微型運動會」手作玩具展覽×工作坊，展出4款手作玩具，並設工作坊，讓大人小朋友齊齊參與，創造獨一無二的足球機/籃球機，立即行動報名吧！
「微型運動會」手作玩具展覽
日期：即日至11月30日（周一）
時間：中午12:00至晚上9:00
內容：展出微型保齡球機、足球機、籃球機和拳擊設置
費用：全免
地點：旺角奶路臣街17號The Forest 2樓212號舖
「微型運動會」手作玩具工作坊
日期：足球機工作坊—10月31日；11月7 、21及28日（周六）；籃球機工作坊—11月1、8、22及29日（周日）
時間：下午1:00至2:00；下午2:00至3:00
對象：6歲以上（13歲或以下須監護人陪同）
名額：每節3組，每組最多3人（每組獲發1份材料包）
費用：全免
報名網址：reurl.cc/r89njr
查詢：「Sports Expo 體育互動體驗館」facebook專頁
整理：沈雅詩
[Happy PaMa 教得樂 第317期]