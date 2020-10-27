活動推介：自製足球籃球機

【明報專訊】疫情期間大家少了做運動機會，反而多了跟家人相處的時間，不如齊齊發揮創意，和家人一起創造屬於你們的體育玩意。「SPORTS EXPO體育互動體驗館」由即日至11月30日，舉辦「微型運動會」手作玩具展覽×工作坊，展出4款手作玩具，並設工作坊，讓大人小朋友齊齊參與，創造獨一無二的足球機/籃球機，立即行動報名吧！

「微型運動會」手作玩具展覽

日期：即日至11月30日（周一）

時間：中午12:00至晚上9:00

內容：展出微型保齡球機、足球機、籃球機和拳擊設置

費用：全免

地點：旺角奶路臣街17號The Forest 2樓212號舖

「微型運動會」手作玩具工作坊

日期：足球機工作坊—10月31日；11月7 、21及28日（周六）；籃球機工作坊—11月1、8、22及29日（周日）

時間：下午1:00至2:00；下午2:00至3:00

對象：6歲以上（13歲或以下須監護人陪同）

名額：每節3組，每組最多3人（每組獲發1份材料包）

費用：全免

報名網址：reurl.cc/r89njr

查詢：「Sports Expo 體育互動體驗館」facebook專頁

整理：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第317期]