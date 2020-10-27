親子筆陣．永明的天空：戴着口罩的「約會」

【明報專訊】疫情不退，惟生活依舊，又到小一入學申請的檔期。如果你是適齡學童的父母，心情額外緊張嗎？這是個多餘的問題吧？今年基於防疫，各校安排不一，委實辛苦了各位爸媽了。由於不同學校，要求都不同，假如父母同時替孩子報讀多間學校，製造多個機會，那可能要一邊廂替子女拍片，一邊廂又準備另一間學校的網上實時會面，甚或還要請假帶同子女再親臨另一間校舍面試，總之，大家都吃力。

孩童童心 疫境逆境都不怕

9月尾10月初，我們花了幾天，一次過邀請了所有申請入讀本校的孩子到來，與教師們來一場戴着口罩的「約會」。礙於防疫，大家都不能除下口罩，還要保持距離，互動減少了、遊戲刪掉了……坦白說，我真的很擔心嚇怕了孩子們。不過，從那幾天的現場觀察，怕的似乎是大人（一笑）；莫說孩童年幼無知，他們有的是童心，無論疫境逆境，都是天不怕地不怕。

面試的其中一天，一個女孩子不小心跌倒還擦傷了膝頭，可幸不算嚴重，到醫療室消毒後貼上膠布，心情馬上又恢復過來，順利完成會面。另一個爸爸拖着的男孩，一邊走，一邊抬着頭問這問那，口罩下的好奇心不減，爸爸有問必答，很讚！

做情緒主人 樂觀面對 思考彈性

今年學校的年度主題是周副校長提出的「building resilience」，你一定支持吧？建立抗逆之心，此時此刻，你我都要。從來，真正的學習，最好就是邊學邊試，這一兩年，香港社會提供了充足的機會讓我們去學習如何面對逆境（苦笑）。那麼，抗逆能力的培養，重點是什麼？或許，每人對逆境的理解都不盡相同，要學懂從逆境中bounce back，關鍵往往在於「你」如何解讀「你」身處的逆境了。周副校也提供了幾個貼士：

1. 幾時都要做情緒的主人啊！無論壓力大小，情緒都一定出現，重點是不要把它壓下去，而是以誠實的態度去了解；那麼，要多聽孩子的心聲了。

2. 永遠抱着樂觀而務實的態度去面對，要相信黑暗的盡頭一定有光明，面對阻礙，一小步一小步解決。

3. 要保持思考彈性，方法總比問題多，多元開放，才能脫離困境，找到出路。

2020，全球新局面，範式大轉移。如果你的孩子明年入讀小一，你有把握他／她能面對10年後的新世界嗎？變幻原是永恆，朋友，你預備好了沒有？

文：楊永明（保良局陳守仁小學校長）

作者簡介﹕擔任管理工作超過廿五年。認為孩子的發展有着無限可能，透過不同的互動經歷與自我追尋，就能找到幸福。

[Happy PaMa 教得樂 第317期]