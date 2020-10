童繪遊樂場：最貼身的繪畫主題

next

【明報專訊】在日常的繪畫過程中,大家經常也會為選取主題而煩惱。而在我的教學經驗中,同學們在選取主題時,主要有3種態度︰

A. 主題明確 準備就緒

每次繪畫新作都具備明確主題,甚至已作出相關的準備,上課時會帶備資料圖片,在課堂上,亦會再用手機蒐集素材。不過,我還是喜歡學生在上課前預備好,因在課堂上用手機搜尋,很浪費時間。

B. 沒有方向 悉隨尊便

對畫作主題沒有特定要求,遵從教師建議,這類學生佔大多數。我一般都會因應不同學生的繪畫能力、前作主題,以及繪畫素材作出對應安排,盡量避免重複,以保持學生在繪畫上的興趣和新鮮感。

C. 舉棋不定 選擇困難

意思就是什麼主題也喜歡,但轉頭又什麼主題也不喜歡。遇到這種情况,只能因應其能力和過往作品而強制分配主題,畢竟學習繪畫應多加接觸不同主題,這樣對於技巧掌握也會相對全面。

上期提到,我終於以「T恤」這個「最貼身的主題」作為繪畫方向,因為每買一件T恤,其實都是被它的圖案或圖像所吸引,這亦正好脗合了繪畫所需的視覺元素,又可以留下獨特的視覺記憶。現在就同大家介紹第一幅以T恤圖像為繪畫主題的作品:From the end to the begining。順帶一提,此作品原定9月在中央圖書館的聯展中展出,可惜展覽因疫情而取消。但很開心,有機會在此跟大家分享我這幅畫作。

文、繪圖︰Mr Liu

作者簡介﹕Art Playground視藝老師

[Happy PaMa 教得樂 第317期]