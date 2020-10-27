半個瑞典人：疫情下人各有志

【明報專訊】瑞典已經開始冬令時間，即是說每朝起牀上學上班，以至下午4點前放工放學時段，一律也會在黑墨斗的天色下進行。我在北國住了20年，仍未能習慣大自然的安排。問過不少土生土長的瑞典人：「你習慣每年秋冬季節的超短日照嗎？」得到的反應九成也是搖頭，溫和的瑞典人通常會加多句：「不過在家裏點亮蠟燭，捧着熱茶窩在梳化確是很有暖意呢！」

尤其是今年。

疫情期間，大企業如瑞典Volvo Trucks富豪貨車公司（Volvo Cars早已變為中國公司）均實施應變措施，員工工作量從5天減為3天的大有人在，薪水也相應調低。許多行業如建築和餐飲也一樣，唯獨是醫護和學校的工作人員不斷開工。瑞典工會強勢，受僱人士保障算大，縱然有機構要裁員，商議過程也要慢慢斟酌，所以面對工作可能受影響，市民普遍保持鎮定樂觀。

旅行家變工程師 建材店逆市暢旺

減工作量令空餘時間激增，平素熱愛旅行的瑞典人全年宅在家，省了的旅遊儲備撥作改善家居環境之用。當城市的小商店、老字號，甚至大型連鎖店都敵不過生意滑落而關門大吉，幾家建材大店在暑假初期居然生意滔滔。修葺花園的物料、搭建陽台的木材、油漆等時有缺貨，一來是出入口運輸被迫慢了七拍，二來是瑞典人無法一如以往飛去南歐泰國等地度假，就索性換上工作服裝修家居。

鄰居耗時3個月 建成熱水按摩巨池

我的鄰居最厲害，後花園大工程持續了3個月。暑假尾聲某早上傳來音樂和笑聲，我心想：「咁早party……」八卦從2樓窗門望下去，發覺是男主人召來全男班友人，個個手揸泥鏟在掘地！黃昏完工後，草地上開出巨型震撼深洞，細女猜：「一定是泳池！」

由夏天到深秋，2樓窗門成為我們的電視熒幕，為晚飯加添趣味話題。我們見到先有貨櫃車來收集大堆泥土，後有各類粗壯膠喉安置地洞中，難道真是室外泳池？瑞典咁凍……

大概個半月之後大洞一半給填平，一半裝了個有蓋巨大盒子，晚餐時我買大：「一定是按摩大浴池！」男主人日日下班回來後開始鋸木，原木平台框架逐漸成形。有天下午4點多看「電視熒幕」，謎底終於揭曉：鄰居一家四口在半完工的室外熱水按摩巨池中暢泳，我們嘩嘩聲羨慕。

盛大的木平台和環境燈光都完工後，某晚舉行了正式開幕派對，池底藍色射燈點亮初秋黑夜，池中大人們手握啤酒在暢歡，這個才是終極目標啊！丈夫問：「你也想要個超豪華室外按摩大浴池嗎？」我耍手擰頭：「已經夠多東西要照顧了。」對啊，鄰居屋子升值是事實，但主婦如我者已在猜度那不菲的電費加維修費帳單。

文：周游

作者簡介﹕移居瑞典十八年的原裝香港人，三女之母，每天做飯之餘亦寫字貼相。著有《幸福在最北》、《親愛的 給幸福加口甜》及最新作品《近乎生活在天堂》。

[Happy PaMa 教得樂 第317期]