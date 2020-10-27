升學攻略：幼稚園及小學篇

【明報專訊】混血兒學中文 尋港島快樂小學

問◢ 家住上環，兒子是混血兒，現就讀維多利亞（寶翠園）幼稚園的兩文三語班。母語為英文，也能操流利廣東話及基本普通話，認中文字略遜於本地孩子，但能夠寫簡單而完整的英語句子。希望他學好中文，不打算走國際學校路線。由於擔心升小未必獲滬江維多利亞學校取錄，故希望了解11校網或附近、有IB課程的happy school：

1. 港島區除了救恩學校及港大同學會小學，還有沒有類似學習環境的學校？

2. 混血兒如要叩門熱門學校，會否因中文較弱而輸蝕？還是因英語較好而加分？

3. 丈夫為天主教徒，但沒有參與香港教會活動，兒子未受洗，是否不符宗教分的條件？

4. 聖公會基恩小學在中西區排名如何？

5. 蘇浙小學本地部和國際部有何分別？國際部中文水準如何？

6. 另有留意銅鑼灣的晉德學校，它的中文水準如何？

7. 孩子廣東話已非常流利，若K2下學期改讀英普班，以提升普通話和中文閱讀程度，對升學有無幫助？還是多此一舉？

答◢ 1. 以下兩所直資、兩所私立小學都值得考慮：（直資）聖保羅男女中學附屬小學、聖保羅書院小學；（私立）弘立書院（小學部）、玫瑰崗學校（小學部）。

2. 一般著名小學都較重視英文，英文好的話應該會加分。

3. 如果是天主教徒，兒子（不計爸爸）有洗禮便有宗教分；基督教則可能要求父母其中一方也洗禮，而且要向學校查詢受浸的宗派是否獲承認。

4. 如用世襲額收生排位法，聖公會基恩小學去年在11校網16所小學中排第5。

5. 蘇浙小學本地部用中文（普通話）教學，國際部用英文。蘇浙在愉快學習中有功課亦有要求，國際部中文水準不錯。

6. 晉德學校旨在促進中國傳統文化與全球視野融合，中文水準應該與本地學校差不多。

7. 孩子K2改讀英普也可以，在家和他用普通話練習更佳。

將軍澳區 基督徒選校攻略

問◢ 小兒性格開朗活潑，愛學習但專注力不夠，需要教師的教學有吸引力才會專心，比較喜歡活動式教學。他是首名子女及有基督教宗教分（20分），請問95校網裏以下哪一間比較合小兒，機會率又如何？1.將軍澳循道衛理小學、2.基督教宣道會宣基小學、3.港澳信義會小學、4.港澳信義會明道小學、5.聖公會將軍澳基德小學

答◢ 用世襲額收生排位法，將軍澳循道衛理小學、基督教宣道會宣基小學分別排第1和2位，20分獲取錄機會不高。排第5的港澳信義會小學、排11的港澳信義會明道小學和排14的聖公會將軍澳基德小學，則機會大得多。

文：趙榮德

作者簡介﹕前喇沙書院副校長、資深教育工作者

（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com）

[Happy PaMa 教得樂 第317期]