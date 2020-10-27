親子筆陣．童途有「理」：袋鼠式護理 好好抱寶寶

【明報專訊】一個擁抱可以為人帶來溫暖、愉快及安全的感覺，這是因為在身體接觸時，人體會釋放催產素（Oxytocin），改變我們的心情。親密的肌膚接觸，更加對嬰兒和父母帶來很多好處，甚至直接影響寶寶將來的腦部及身心發展。今期向大家介紹的，就是父母與嬰兒之間的擁抱——袋鼠式護理。

袋鼠式護理，顧名思義，就如母袋鼠看顧袋中的初生袋鼠般，將初生兒（尤其是早產兒）直立式面向自己並緊抱於胸膛內。為了與嬰兒有更多肌膚接觸，成人一般都不會穿上衣，嬰兒則可穿上尿布，父母可再用毛巾裹着自己及寶寶保暖（圖）。袋鼠式護理起源於1970年代的哥倫比亞首都波哥大，當時醫院的早產嬰兒因感染、呼吸問題及照顧不足而導致死亡率偏高。研究員發現被母親大部分時間緊緊抱在懷內的早產兒，身體狀况較穩定，母乳餵食和體重增長情况都較為理想。這個方法在1990年代開始在北美普及，繼而廣泛應用於足月出生的嬰兒身上。

懷內肌膚接觸 穩定嬰兒身心

近年的醫學研究發現，袋鼠式護理對初生兒的生理和心理發展都有正面影響。在父母懷內有親密的肌膚接觸，能穩定嬰兒的心跳及呼吸，令睡眠安穩，減少嚎哭，促進身體生長，並能減低他們在醫院內受感染及死亡的風險。對母親而言，袋鼠式護理能增加母乳的分泌和提升餵哺的成功率，有助母親產後復元。另外，用袋鼠式護理照顧初生嬰兒，能增加父母對照顧小朋友的信心，減低他們的焦慮，鞏固親子關係。2017年的一份長期研究指，接受袋鼠式護理的一群小朋友，在20年後普遍有更好的社交行為，包括較少過度活躍及衝動行為、較低學校缺席率等。

學者們對袋鼠式護理的原理有不同的見解。有學者指，嬰兒與父母的親密接觸令兩者能建立親密感，而父母溫暖的身體，有助穩定嬰兒的體溫，使他們的身體狀况更穩定。另外，嬰兒依靠在父母身上時，父母呼吸時胸口的擴張與收縮，能給予孩子適當的前庭系統刺激，而良好的前庭系統發展，有助穩定嬰兒的情緒及促進體能發展。此外，袋鼠式護理亦給予嬰兒溫和的觸覺刺激，父母的說話、呼吸聲和心跳聲，能給予寶寶聽覺刺激和安全感，加強多元感官及心理發展。

確保呼吸暢通 讓嬰兒放鬆靠父母

在袋鼠式護理過程中，必須確保嬰兒的呼吸道暢通無阻，並要小心擺放他們手腳和身體，讓他們可以安全放鬆地靠在父母身上，獲得最佳的護理效果。希望每位父母都可以好好地擁抱你的寶寶，讓他們在懷內溫暖地成長。

（物理治療師郭二鳳和區美娟協助修訂本文內容）

文：梁子駿（香港物理治療學會兒科專研組註冊物理治療師）

作者簡介﹕香港物理治療學會兒科專研組撰寫專欄，內容圍繞小朋友成長與物理治療相關的問題。

[Happy PaMa 教得樂 第317期]