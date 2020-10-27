讀樂樂：學做不吼叫的爸媽

【明報專訊】疫情期間，多了很多親子時間，也可能多了很多大吼大叫的爸爸媽媽，包括我自己。

尤塔．鮑爾（Jutta Bauer）是德國著名的插畫家，2010年獲得國際安徒生大獎最佳童書插畫家終身成就獎，好比繪本界的諾貝爾獎。《大吼大叫的企鵝媽媽》是他2001年出版的繪本，源於作者和孩子相處的經驗，所以，每個人閱讀起來，都可能找到熟悉感覺。

早上不知道發生什麼事情，企鵝媽媽很生氣的對小企鵝狂吼一通。當然，每個媽媽都有十足的理由怒吼。巧了，每個孩子都經歷過摸不着頭腦、覺得莫名其妙的被罵。

小企鵝嚇到不單單是魂飛魄散，連頭、嘴巴、身體、翅膀、屁股和腳都四散了！更可怕是，小企鵝不是原地解散，而是頭飛到太空（正宗無眼睇），嘴巴飛到山頂（叫破喉嚨都沒有人聽見），身體在太平洋漂浮（幸好脂肪多到可以漂浮），翅膀掉落在叢林（還要被老虎「借用」，如虎添翼），屁股就散落在鬧市的街角（GPS都未必顯示到）……只有企鵝的那對腳，不停地漫無目的四圍走。

走啊走，走啊走，一直走到撒哈拉沙漠！從企鵝的南極家鄉走到撒哈拉，不簡單啊……就在這雙腳又累又渴時，一個龐大的影子出現了，原來媽媽駕駛飛船找到小企鵝的腳腳。媽媽不知道用了什麼神奇的魔法，去到太空取回了頭，在太平洋裏找到了身體，或是強搶亦可能是智取，從老虎手上拿回了翅膀，再進入繁華都市的後巷找到屁股，加上撒哈拉沙漠的腳，小企鵝復活了！

企鵝媽媽滿眼愧疚的看着還在測試身體，甩甩手、郁郁腳的小企鵝，在他耳邊說了句：「對不起」。

故事最後，母子兩互相擁抱着，乘着飛船，迎着落日，回家了。

父母學會控制情緒 孩子不再魂飛魄散

有多少個大吼大叫的父母，就有多少個魂飛魄散的孩子。不是每個孩子都像小企鵝般幸運，有個發現他受傷，為他奔波療傷，還願意親口道歉的媽媽。和孩子們說這個故事，他們很能感同身受，因為面對父母突然爆發的情緒甚至是暴力，四分五裂的感受在心理學上都有相關的研究。

我更加喜歡和家長們分享這個故事，每次閱讀都是自勉。並不是為自己之前的吼叫尋找藉口：安慰了，抱抱了，道歉了，孩子應該就沒事了；而是不斷提醒自己，收不住的情緒和攻擊的話語，對孩子造成的內傷，不是我上刀山、下火海就可以完全彌補回來。與其把力氣都花在尋找孩子四散的魂魄，不如努力控制好自己的情緒，好好說話。

謝謝孩子，每一次都選擇原諒我，每一次都願意再靠近我，每一次都相信我，爸爸可以變得更溫柔。那我就努力，繼續成為你溫柔的爸爸。

文︰文哥哥

[Happy PaMa 教得樂 第317期]