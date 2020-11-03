溝通橋樑：「家事」桌遊促進溝通了解

「家事研究所」的「問題牌」和「行動牌」都設計得很有心思，可以幫助我們對家人有更多的認識。想親身體驗，可透過家福會網頁（bit.ly/3dZAQgD）免費下載。（黃志東攝）

【明報專訊】本身亦是桌遊迷的香港家庭福利會高級經理（青少年服務）、註冊社工吳浩希（Elvis）說，若從小孩的角度，玩桌遊有助減壓、訓練合作精神、提升溝通能力，其實對家長來說，一樣「治癒」，「我不時辦親子桌遊班，發現3、4堂之後，玩得最興奮的，不是小朋友，而是家長，或許大家做了父母之後，都很忙碌，很少機會玩」。

Elvis的團隊最近便設計了一款桌遊——「家事研究所」，專供一家人開心玩，而且透過「研究」難題，增進彼此了解。「我們去年展開『香港家庭幸福指數』調查研究，究竟大家眼中的『家庭幸福』是什麼呢？很多人都認同是一家人關係好、多聊天、多溝通，桌遊就可以充當工具。」

他補充，平日一家人的所謂「傾偈」，都比較帶有目的性，尤其是家長面向子女時，聊的往往是「做好功課了嗎？」、「何時考試？」但在《家事研究所》，大家可以談到「最想聽到家人/朋友怎樣稱讚你？」、「這輩子最害怕的事」、「你最想家人改善的地方」等，對加深一家人的了解，很有幫助。

「感受需要卡」 打開一家人心窗

想多些聆聽家人的心聲？了解彼此的感受？桌遊一樣幫到手！註冊非牟利機構 「Just Feel 感講」設計的「JUST FEEL感受需要卡」，是一套專門幫助玩家表達所思所感的桌遊。

該機構項目主任霍靖兒（Rachel）指出，「整套桌遊，是建基於『善意溝通』理論，強調透過4個步驟，包括觀察、感受、需要和請求，建立互相尊重的溝通模式」。

遊戲玩法很簡單，家人例如父母和子女，各自從36張「感受卡」中，例如「興奮」、「感動」、「委屈」等，揀選最貼切形容當天感受的卡牌，再一起細訴今天大家經歷過什麼事情，為何會有這些感受。之後再從25張「需要卡」中，例如 「被理解」、「自己決定」、「關心」等，看看哪個需要可對應他的感受，當中哪些是已經被滿足，哪些是未被滿足。

「華人世界、香港家庭，或許都比較少表達自己的心情，也不知怎開口說，所以，我們希望提供一個具體的方法，藉着這套桌遊，幫助大家好好建立關係，增進溝通。」 Rachel說。

[Happy PaMa 教得樂 第318期]