家家有禮：虛實結合 創作沙畫劇場

【明報專訊】近年不少人都開始認識沙畫藝術，香港藝術發展局主辦「賽馬會藝壇新勢力」11月亦推出以沙畫為題的劇場《沙兵馬將》。

曾奪得2019加拿大國際電影節（動畫組）「新星獎」的著名沙畫師海潮，在節目中將以現場沙畫演出，結合動畫、真人動作、舞蹈、戲劇等形式建構的《沙兵馬將》。

故事講述醫院內兩個病人，化身少年阿寶和戰馬大膽，一人一馬，與大小朋友穿梭於大小戰場之中。衣錦還鄉之際，卻見故鄉物是人非，才醒覺亂世之中，人與人之間的陪伴最為寶貴。

◆INFO

賽馬會藝壇新勢力《沙兵馬將》

日期：11月27至29日（周五至日）

時間：周五晚上8:00、周六下午3:00及晚上8:00、周日下午3:00

地點：上環文娛中心劇院

主辦：賽馬會藝壇新勢力

票價：$200（適合3歲或以上人士觀看）

購票：城市售票網、

撲飛（www.popticket.hk）

整理：顏燕雯

■送《沙兵馬將》門票

賽馬會藝壇新勢力送出《沙兵馬將》門票予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額5個，每人可獲得《沙兵馬將》門票2張及賽馬會藝壇新勢力導賞套裝1套（環保袋、文件夾、頸繩、USB及節目指南）。（圖）

截止日期：11月10日，送禮詳情見於另文。

[Happy PaMa 教得樂 第318期]