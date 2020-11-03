教學有辦法：借鏡芬蘭「森林課程」 山海為教室 以腳尋找知識

疫情之下，學校雖然暫停水上課堂，但學生仍可透過遊樂場協會所辦的活動，在校園感受新興水上活動的樂趣。（楊柏賢攝）

【明報專訊】外國教育之所以令人嚮往，其中一個原因，是學生不是單單拿着冰冷的課本上堂，而是走出課室，通過親身體驗，吸收不同學科的知識。難道香港就沒有這種教學條件？也不一定。有小學便引入「森林課程」，突破香港主流學校的固有界限，用腳找尋知識。

恢復面授課堂後，當大部分學生都在拚命追趕課程，三日一默、五日一測，就連體育科都需要做工作紙時，採訪當日早上，位於元朗通德學校的學生，卻興奮雀躍地在水池中學習操控直立板。在同一天空下，不同學校的學生，恍如活在平行時空。

「我們沒有躲懶的，也在上體育課啊，只不過結合了『森林課程』，用另一種形式去上！」校長黃偉立笑着向記者澄清。

「森林課程」結合學科

通德學校借鏡芬蘭的教育模式，去年正式引入「森林課程」，以山嶺大海為教室，讓學生從中認識生態，並學習野外求生技能。今個學年，這課程更與學科結合，冀打破傳統教與學的框架。黃偉立舉例，「剛過去的中秋節晚上，我們便安排了學生在學校附近的草地用天文望遠鏡觀看月球，透過親身觀看天際，吸收常識課本上的天文知識；中文科教師亦試過用棄木，教學生製造木筷子，在過程之中，再講解筷子的起源和演變的歷史」。

說回體育科，學校向來重視水上運動，希望學生能掌握水中求生的本領，「以往逢周一下午的體育課，教師都會帶所有四年級學生去公眾泳池游泳；去年，學校亦安排小四及小五學生參加『乘風航』海上訓練計劃；也帶過三至六年級的學生出海划獨木舟」。 但黃偉立說，今年在疫情下，很多水上課堂都不能舉行，唯有想辦法變陣。於是，學校今年改為參加香港遊樂場協會所辦的「賽馬會『動歷海洋』水上活動計劃」，把水上活動移師校園內舉行。

流動大水池 模擬訓練

該計劃的計劃經理鄺嘉銳（Ray）表示，項目於2018年10月展開，為期3年，主要向本港中小學免費推廣3種水上活動，包括直立板、獨木舟和滑浪風帆，除了陸上模擬訓練，學生還有機會「下水」！以通德學校所選的直立板體驗活動為例，Ray和團隊便把兩個流動大水池、兩塊直立板帶進校園，「在水中划槳的感受，跟無水，是完全不同的；另外，有一塊真實的直立板放入水池，就可讓小朋友學習到如何上落板、怎樣在板上做平衡動作。即使學生未必有機會出海玩，也可以初嘗玩新興水上活動的趣味」。

直立板體驗一連3天在通德學校舉行，全校6級所有學生都有機會參與，黃偉立對活動成效感滿意，「雖然見到有些同學跪在直立板時，會表現得比較緊張，但整體他們都是開心的」。他期望疫情過後，能組隊讓對這項運動有興趣的學生，接受真正的海上訓練。

文︰沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第318期]