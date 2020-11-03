同理心學堂：身不由己網中人 考驗平衡力

【明報專訊】在巴士和港鐵內，低頭族比比皆是，大家均忙於閱讀滿滿的facebook及WhatsApp資訊，又或是沉醉於各種各樣的遊戲程式。近年網絡世界在網速提升、軟硬件開發成熟等因素影響下，變得愈來愈多姿多采。網絡科技給予網民在娛樂、消閒、學習以至工作等方面，有更便捷及多元的選擇，令人流連忘返。

2020年，新冠病毒疫情更令大家全情投入網絡世界，不論在職或在學的，都需要在家線上工作或上課，身不由己地成為「網中人」，亦因此再次喚起公眾對過量使用網絡而引發的問題的關注。

隨着Web 3.0來臨，「無處不聯接」（network everywhere）對網絡用家影響至深，網民只要一「機」（手提電話）在手，配合本港近年全面推動社區流動網絡熱點（Wi-Fi Hotspot），便可隨時隨地成為「網中人」，連接世界及遊戲網絡。世界衛生組織（WHO）亦已把「電玩成癮」（gaming disorder）列為「精神疾病」，當中症狀包括：

1. 無節制沉溺於網絡遊戲

2. 將電玩放於其他生活興趣及愛好之前

3. 即使有負面效果也持續遊玩

因為網絡成癮行為而需要求助的個案，不少都出現「打機搞到無晒心機」、「掛住上網而忽略學業或人際網絡」及「打機令到情緒變得異常」等情况。不論海外及本地研究均指出，過量使用網絡會影響個人心理及行為，包括社交障礙、學習或工作能力減退等。然而，上述研究乃依據Web 1.0模式去量度及評估的，當年Web 1.0模式，大家仍相對被動地接收網絡資訊，會視之為「洪水猛獸」；可是，現代互聯網已進入Web 3.0模式，網民不論何時何地都置身「網上」（online），娛樂、消費、社交及學習均可於網上處理，網絡平台對他們是不可或缺的一環。由此可見，依照Web 3.0模式去評估及分析網絡使用行為，將會完全顛覆過往對沉迷網絡的定義及影響的說法和分析。

開放態度面對「無處不網」

Web 3.0模式把數碼世界融入於日常生活，網絡行為不單反映個人的生活模式，網民更一直與現實世界保持聯繫，因此亦難再以「傳統」定義去界定何謂沉迷或過量使用網絡，更遑論對個人的影響。因此，如何處理網絡沉迷者，是輔導人員、教師要面對的一大挑戰。

筆者嘗試以Web 3.0理念融入輔導工作，深信網絡多元及應用性，不會只着重減用或控制網絡行為，反之如何把O2O（Online to Offline）理念與個案同行，一方面提升個案使用網絡的抗逆力，預防因數碼網絡迷思而失去自我，繼而影響學業、個人情緒及人際關係，但同時也強調使用網絡的「互動、互信、互助」，說明網絡活動帶來的優勢與無可或缺的經驗，讓個案學習如何於虛擬網絡與現實世界取得生活及社交平衡。

總括而言，我們應抱着開放的態度面對「無處不網」的Web 3.0時代所帶來的轉變，擁抱科技給予我們的便捷，積極投入網絡活動，收窄與新世代網絡文化的鴻溝，並一同游走於O2O的生活模式，成為一位3.0網民。

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文：溫振鵬（香港中華基督教青年會註冊社工兼助理主任幹事）

作者簡介﹕香港中華基督教青年會重視個人身心發展，以及健康的親子和家庭關係。青年會致力提倡品德教育、文化承傳、康樂體育等發展，彰顯「非以役人，乃役於人」的服務精神。

[Happy PaMa 教得樂 第318期]