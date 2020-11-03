親子筆陣．幸福拼圖：幸福其實可以好簡單

【明報專訊】今早打開手機，面書彈出了去年旅行的動態回顧，「禁足」差不多一年，被迫留在香港「旅行」的我，忍不住按下熒幕，回味一下去年旅行的點滴。一張張的笑臉、不同的風景，如投影片一樣慢慢播放出來，令我恍如回到去年跟家人旅行的時光。

平日一家人，各有各忙，上班的上班，上學的上學，早上一聲「再見」就各自離家，很可能要到晚上才再見。回家後，亦各有各忙，孩子忙功課，家長忙處理家中大小事務。睡前，或許孩子會和朋友玩網上遊戲、聊天，家長則繼續埋首白天還未完成的工作，直至一聲「晚安」，大家回到房間休息，一天就這樣結束了。

疫情兩面睇 「變相」親子假期

每年兩周的背包旅行，是我和家人共處最長的時光，沒有電腦遊戲、沒有工作，每天24小時共處在同一空間，大部分時間要一起行動，一同解決旅途上遇到的困難，經歷旅途上不同的變化，適應異地文化和飲食，不斷挑戰彼此的IQ、EQ、AQ……！回程是最捨不得的時刻，我和丈夫要回到職場搏鬥，孩子要再次面對繁重的學業，又要多等一年，才能開展下一個旅程，享受親子共處的時光。

今年突如其來的疫情，令計劃好的旅行泡湯了！眼下香港的生態改變了不少，新的生活習慣，新的工作及學習模式，我們要學習不停調節和配合改變。今年上半年，孩子有半年多沒有踏足學校，考生參加了一場延期且要戴口罩應考的香港中學文憑考試，不停強調的1.5米距離，很多爸媽都要留家工作，每天三餐都要盡量在家解決。但這豈非令我們好像突然多了一個悠長的「親子假期」嗎？爸媽、孩子張開眼就如去旅行時，24小時共處。

趁機發掘家人強項

不知這個「假期」有沒有讓你發掘到家庭成員的強項呢？這也就是「家庭幸福指數」中所涉獵的「家庭團結」和「家庭資源」的範疇。當爸媽用Zoom用得一頭煙的時候，孩子氣定神閒地走過來，按一兩個鍵就把你的困擾消除了；又不知怎的，他們有辦法每天都轉一張有趣搞笑的Zoom背景。你又有沒有觀察到一個既無奈但又不得不佩服孩子的場景︰上課 + 打機 + 跟同學聊天 = 一心多用。同時，在社交媒體平台上，媽媽們都化身成為五星級大廚，透過鑽研不同的食譜，運用各種廚房小家電，每天製作出各國美食，給一家人品嘗。你這幾個月又長胖了多少公斤呢？是否煩惱着要跑多少公里才可以甩掉這些「幸福肥」？

幸福其實可以很簡單，試試每天睡覺前，想一件當天令你開心、感恩、舒暢的事，這樣必能讓你放鬆心情，安然入睡。明早起牀時，又再精神飽滿地發掘生命中的幸福小拼圖！

想了解多一點如何達至家庭幸福，從「家庭幸福指數」內的6個範疇︰「家庭團結」、「家庭資源」、「家庭健康」、「社會資源」、「社會連繫」和「生活平衡」尋找、分享維持家庭幸福的元素，歡迎你登入香港家庭福利會網頁（hkfws.org.hk/hkfwi）填寫問卷，了解你的家庭幸福狀况。

祝願香港每一個家庭都幸福！

文：陳碧茜（香港家庭福利會註冊社工）

作者簡介﹕香港家庭福利會一直致力凝聚家庭，促進家庭的健康與福祉。我們本着以家為本的服務理念，致力協助市民大眾改善生活，營造以家庭福祉為基礎的關愛社會。

[Happy PaMa 教得樂 第318期]