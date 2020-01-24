辣媽CEO：給21歲小T的信

【明報專訊】21歲，你作的所有決定，簽的所有文件都具有法律效力，可以完全負起責任了！媽媽恭喜你，正式長大成人了！

小時候為你開生日會，想起你堅持一定要著超人服，那勇氣真的令媽媽佩服！放心，那些照片，還有你的拉丁舞比賽表演影片，未得你同意許可，阿媽全部絕對不會公開。他朝我人老了癡呆，這些照片、影片就大派用場，這些畫面場面，我即使忘記自己，也都不會忘記你們！

我知道你重視生日，其實這個傳統由你婆婆做起，所以即使出國出差，工作如何繁忙也好，你的每一個生日，我都沒有錯過。但過去兩年的生日，由於你身在英國，打斷了我們連續18年一起慶祝的紀錄。媽媽祝願你以後的生日，都能夠和你喜歡的人一起度過，日日都快樂！

最寶貴財富就是知識

作為一個母親，我的心願是願你一生順遂，平安喜樂。可是人生有驚喜有悲歡，有離合有聚散，沒有人能夠預知預演，無法掌握操控。一如今次的新冠病毒疫情，就打亂了你的學業進度安排。二月底當機立斷買機票返香港，到最近決定休學一年，明年底能否回去繼續最後一年的大學課程，看來雖然機會很大，但實際還是個未知之數。一寸光陰一寸金，誰都奢侈不起浪費時間，留在香港的這一年，媽媽溫馨提示你，不能求其hea住過。

秉承你婆婆的教育宗旨，一個人最寶貴的財富就是知識，亦只有知識永遠屬於自己，任何人用任何方法都不能奪去。媽媽能夠給你的最好，就是在我能力範圍之內給你接受最好的教育的機會。除了讀書之外，好好學做人，更為重要。

危機中找到生機

我更希望以身作則，把握你們兩姊弟在我身邊的機會，親身示範何謂有危有機，如何在危機中找到生機。人生是場馬拉松，鬥的是遠不是快，一時的得失落後算得了什麼？我雖然沒有能力化腐朽為神奇，但只要肯轉肯改，敢當敢為，努力不懈，絕對有機會扭轉乾坤反敗為勝。阿媽總是囉嗦的，不要嫌我煩，我還是要提點你，一定要好好駕馭你的情緒，做情緒的主人。面對愈大的難關，愈是要沉着應戰。你只要能夠克服自己這個敵人，媽媽對你的寄望甚殷，你才有能力氣魄擔重任成大事！

記住你細細個，媽媽就給你和家姐各自送了一雙隱形的翅膀。今日羽翼已成的你，已具備振翅高飛的能力。不要總是為我着想，你更加不需要為我的人生負責，我只望你活出真正的自己，活得璀璨精彩最緊要無悔的一生。

有夢想，就發力去追吧！過程艱苦是必然的，挫折是必有的，但所有的難關，都只能攔下意志不夠堅定，心態不夠堅決的人。歲月催人老，機會不等人，帶着媽媽的祝福勇往直前吧！媽媽永遠愛你！

文：張慧敏

作者簡介﹕資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

[Happy PaMa 教得樂 第318期]