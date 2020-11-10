迎戰小一：揀啱「戰書」 升小面試加分 避免大路圖書 太易太難皆「中伏」

前新聞主播趙麗如（右）教路，家長平日多用「傾故事」的方法跟孩子閱讀，有助啟發他思考及回答問題的信心。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】臨近年尾，開始步入小一面試的季節。今年受疫情影響，不少學校的面見形式和環節都有所改變，但無論怎變，總離不開要小朋友自備圖書分享。別小覷這本「戰」書，揀對書，分分鐘是加分位，增加出線機會。

文︰沈雅詩

究竟孩子應該帶什麼書去「應戰」呢？相信是不少家長的煩惱。遵理兒童教育中心全方位面試專家Miss K直言，太簡單或太複雜的書，都容易「中伏」。「因為面試時，小朋友需向老師分享書中的內容，不管中英文書，若一頁得一句，甚至只得單詞的話，他們可以發揮的空間較小。相反，如果選一本厚疊疊的書，孩子又未必可以在短時間內複述一遍，這或會令對方覺得，他欠缺撮要內容的能力。」因此，她建議每頁有2至3行文字為宜。

選材方面，Miss K首推有情節的故事類圖書，但要避免《龜兔賽跑》、《狼來了》這類耳熟能詳的寓言故事，「不是說要很冷門，但太『大路』，就好像孩子在閱讀方面的接觸面不夠豐富」。也不宜帶卡通電影相關的圖書，「給人的觀感是，小朋友只識看卡通片」。

至於故事類圖書之所以適合用來面試，是因為相對容易推敲考官的問題，「最常問是︰『如果你是當中的主角，你會怎樣解決這個問題』、『你從這個故事中，學到什麼』等，家長可跟孩子一起準備答案。但假如選擇了一本百科全書、科學知識類的圖書或雜誌，那範圍就太廣泛，不易『捉路』」。

忌生硬背誦 控制好時間

Miss K笑言，遇過有家長替孩子挑選了一本成語故事書去面試，「其實這個決定有點危險，除非家長肯定小朋友熟知每個成語的出處，即使老師怎樣抽問也可答得出來，否則等同搬石頭砸自己的腳」。

選好了書，如何演繹出來，同樣重要。協助過無數孩子應付小一面試的Miss K，綜合出兩大心得：

1. 避免機械式背誦，那感覺太生硬了；亦不一定要順序去講，小朋友可以先分享他認為全書最特別的情節，以及從故事中學到什麼，然後才說出故事內容。

2. 要控制時間，建議用45秒至1分鐘撮要書本內容，之後便說出個人感受。整個過程，不要超過2分鐘，否則過於冗長，教師未必有心機聽下去，萬一中途被腰斬，辛苦準備的內容便表達不到。

最後，她提醒家長，有時學校請考生準備一本圖書，志不在分享內容，而是想考核學生認字和聆聽指令的能力，「所以小朋友不能只單單知道故事的內容，而是要熟讀每一個字，萬一老師隨意揭一頁，或指示他朗讀某幾頁，他都能應付到」。

◆閱讀推廣人：毋須背誦 將錯誤變成契機

繪本閱讀推廣人黃芓程（Carmen）表示，身邊不少朋友的子女都準備考小一，她感受到大家的壓力。Carmen認為，與其要小人兒死記硬背一本故事書去應付面試，倒不如找一本毋須背誦，但同時有機會突圍而出的圖書。她推介BEAUTIFUL OOPS!，這是一本關於「錯」的英文繪本。

翻開書，每一頁都是小朋友在生活上常遇見的小「錯」處，例如把紙張撕破了，oops！怎麼辦？揭去後頁，原來只要把裂口變成鱷魚的嘴巴就是了；弄瀉了朱古力，令枱面出現一片污漬，oops！怎麼辦？不打緊，揭去後頁看看，用這片污漬原來可創作出一隻很可愛的青蛙。

帶動氣氛 邀教師揭書互動

Carmen指出，BEAUTIFUL OOPS!不單言簡意賅，「很多『錯』，其實換個角度來看，可以變成新契機」，而且作為面試「戰」書，也可帶動氣氛，「小朋友可以邀請老師一起去揭書，甚至問問老師『你知道接着可變什麼嗎？』增加場面的互動」。

BEAUTIFUL OOPS!都是一些短句，Carmen相信小朋友不難應付。「這本書本來就很輕鬆，所以，就算不能一字一句讀出來，他也可以用日常口語表達出來，萬一說錯了，一句『Oops！』便能掩飾到，更可展現孩子活潑、童真的一面。」

在預習這本圖書時，Carmen提議家長不妨先引導小朋友想想，可曾有一些冒失犯錯的經驗可跟教師分享？那屆時就算教師圍繞着這個話題跟他聊天，他都可以答得上。

◆趙麗如：談難民兒童逃難 展現世界觀

前新聞主播趙麗如（Bonnie）是3孩之母，長女今年13歲，一對孖仔將近10歲，雖然她不用再為升小遊戲操心，但Bonnie近年轉投教育界，對親子界的熱話，她一樣關心。「我聽很多校長朋友說，今年小一面試，就算可以現場舉行，以往常設的環節，例如集體遊戲、體能運動等，都一律要取消，剩下來的，就是請小朋友介紹圖書，再考他們認知性的題目。」

宜多「對話式」陪伴閱讀

既然分享圖書這個環節這麼重要，那揀書就絕不能草率，Bonnie覺得一本能展現出孩子世界觀和同理心的讀物，可增加印象分，她推介聯合國難民署出版的《納迪瑪逃難奇遇記》。「這本書很特別，是從兒童角度，講南蘇丹難民兒童逃難的經歷。」故事講述小女孩納迪瑪和友伴阿米拉，在戰亂中跟家人失散，並要不斷躲避士兵的追截，還艱苦得要挖泥土尋找樹根喝水。

「如果小朋友帶這本書去面試，可以展現到他閱讀的闊度，給人的觀感是，他對世界大事也有一定的理解，我相信會加分的。」當然，想小朋友臨場表現佳，Bonnie說，小朋友除要熟透這本書，還要有思考及回答問題的信心。她建議家長，平日可多用「對話式」、「傾故事」的方法跟孩子一起閱讀，即一邊看，一邊朗讀，再就着小朋友有興趣的部分或情節去提問，「例如我兩個仔對於納迪瑪要挖樹根飲水解渴一幕最感興趣，於是，我就停在這裏，提出一些問題讓他們思考及討論」。

今年小一面試的模式多變，既有預先拍片，亦有現場面試，Bonnie認為，後者壓力較大，「因為機會只有一次，不能NG重拍」，她鼓勵家長先向孩子派「定心丸」，「告訴他，屆時盡力把故事說完就是了，萬一中途有什麼遺忘了，不打緊的，只管繼續說下去，因為表達方式，不一定要每次都相同」。

◆書店老闆：環保繪本發揮空間多

本身是兒童書店老闆的譚再思（Joyce）說，經常有家長專誠到她的店為孩子選書面試，但Joyce認為，並非所有書都適合，「哪些太簡單、直接，沒什麼值得延伸討論的，最好不要選」。為此，她推介了《塑膠島》，一本以環保做主題的繪本。

《塑膠島》以一隻鳥的角度，去看海上一個個由塑膠形成的島嶼，牠的不少同伴，都吃了這些「五顏六色」的東西，甚至被它們纏着。雖然也有一些人試着去清理，但清理的速度，遠不及塑膠產生的速度。

Joyce又稱，近年環保是個很受關注的題目，小朋友可以有很多發揮的空間，「當然，不是說單單看一本《塑膠島》便足以應付面試，家長需要跟孩子再蒐集資料，例如塑膠物料對生態環境的影響、人類可以做什麼等，如果小朋友能說得出，我相信老師會很喜歡」。

[Happy PaMa 教得樂 第319期]