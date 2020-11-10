家家有禮：迪士尼公主 魅力散發太古城

【明報專訊】每個女孩心底裏都有一個公主夢，但公主絕不等於虛有其表，例如迪士尼公主每個都魅力非凡，更各自具備優秀的特質。今個秋天，太古城中心與華特迪士尼（香港）有限公司聯手為大家帶來以迪士尼公主為主題的「LIVE YOUR TRUE SELF」活動，4個公主包括灰姑娘（Cinderella）、長髮公主樂佩（Rapunzel）、貝兒公主（Belle）及小魚仙艾莉奧 （Ariel），分別擁有堅毅、善良、果敢及冒險的精神，以她們為題的場景在商場中庭出現，讓大家可近距離感受她們的魅力！

玩齊4個迪士尼公主體驗區，即可收集限量版珍藏卡；即場訂閱太古城中心電子報及追蹤太古城中心Instagram，更可換取迪士尼公主珍藏卡卡套。別忘記參加消費熱賞換領活動，把特別版珍藏卡都儲起，一併帶回家。

◆INFO

太古城中心迪士尼公主

LIVE YOUR TRUE SELF

日期︰即日至11月22日

時間︰中午12:00至晚上9:00

地址︰太古城中心二樓中庭及中橋

查詢︰2568 8665

■送公主杯墊或珍藏卡

太古城中心送出限量版迪士尼公主別注珪藻土杯墊套裝（1套2件）或4款限量版迪士尼公主珍藏卡及1款特別版珍藏卡連卡套（共5款）予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額24個，每人可獲杯墊套裝（1套2件）或珍藏卡連卡套（1套5款）。（圖2）

截止日期：11月17日，送禮詳情見於另文。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第319期]