家家有禮：疫境同行3重奏 換防護禮品

【明報專訊】疫情持續反覆，口罩及抗疫用品已成生活必需品，有見及此，尖沙嘴The ONE及銅鑼灣皇室堡特別推出疫境同行3重奏，送成人外科口罩、防疫面罩及酒精搓手液等抗疫禮品，與大家繼續保持高度防疫意識。由即日起於兩個商場內任何商戶，以電子貨幣即日消費滿指定金額，即可免費換領指定抗疫禮品1份，The ONE Club或WINDSOR CLUB會員亦可用積分兌換雙妹嚜酒精搓手液，換完即止。

此外，The ONE、皇室堡及新港中心，將由11月12日至12月31日推出e-SHOP大型網上購券平台，大家可以7折購入超過60間人氣商戶的禮券；而The ONE及皇室堡更與全港首個AI智能語音落單平台「芝麻開飯」合作，只需在商場掃描二維碼，立即對應到場內參與食肆的菜單，選定好心儀餐廳後，更可直接對着用手機落單及付款，減少接觸服務員及觸碰餐牌、找換錢幣等程序，是疫情下出外用餐的好幫手！

◆The ONE及皇室堡疫境同行3重奏

抗疫禮遇換領日期：即日起，換完即止

時間：中午12:00至晚上10:00

地址：尖沙嘴The ONE、銅鑼灣皇室堡

查詢：3106 3640（The ONE）、2895 0668（皇室堡）

■送外科口罩

The ONE及皇室堡送出外科口罩予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額30個，每人可獲The ONE外科口罩（7個裝）及皇室堡外科口罩（7個裝）各一份。（圖2、3）

截止日期：11月17日，送禮詳情見於另文。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第319期]