好去處：夢幻廚房 自助烘焙 新手變廚神 炮製完美卡通蛋糕

11月30日前Bakebe銅鑼灣店與Sanrio Characters合作推出期間限定蛋糕，據知反應非常熱烈，部分聯乘烘焙項目已售罄，不過有關Sanrio的裝潢仍會保留至月底，有興趣的話便要早一點預約了。（鄧宗弘攝）

開始製作蛋糕前，可以在App了解流程，甚至重看每一個步驟細節，避免做錯。來這裏做蛋糕最合適的年紀為5、6歲以上，為了安全，必須有家長陪同，不能由小朋友自己一個參與呢！（鄧宗弘攝）

銅鑼灣店以法國情調作設計元素，Venus表示因甜品給人的感覺就是浪漫。12月開始，店內的VIP小屋會加上一些窗簾、仿真花吊飾等，門外的玻璃窗亦會轉換成迷你超市設計，以營造法式效果。（鄧宗弘攝）

【明報專訊】爸媽們有時想和子女一同做甜點和蛋糕，讓他們可體驗下廚的滋味，不過未必人人家中都有齊各種烘焙工具，說到買材料更加要大費周章。幸好如今有自助烘焙店幫手，不用準備，大小朋友都可以輕鬆做個靚靚蛋糕，更可以在設計夢幻的廚房打卡留念，一舉數得！

文︰顏燕雯

小模特兒：Yoyo

小朋友毫無入廚經驗，但都可以做出賣相和味道都值100分的蛋糕？這並非一個不可能的任務，來到自助烘焙店Bakebe，再加上家長的協助，無論製作忌廉蛋糕、曲奇餅乾還是馬卡龍都絕無難度。

用App睇步驟易掌握

在本港開業兩年的Bakebe原本在灣仔及尖沙嘴設有分店，今年2月灣仔店約滿後，10月便搬進了銅鑼灣大型商場。早前它與Sanrio合作推出富士山造型蛋糕，新店開幕後再推出3款全新Hello Kitty、My Melody及Cinnamoroll主題蛋糕，還把Sanrio characters元素注入店舖裝潢之中，牆身、鏡子和工作桌面也可以找到這3個Sanrio朋友的蹤影，猶如一個夢幻廚房。

Bakebe創辦人支嚳儀（Venus）表示，品牌定位是打造出「baking wonderland」，讓任何人都可變身成為蛋糕達人。這個廚房的特別之處，是所有烘焙工具及材料都已包含其中，選擇心水蛋糕或甜品後，拿起平板電腦打開專屬App，便可看到食譜的詳細說明，透過圖像和視頻就可以跟步驟完成。為了讓小朋友更輕鬆掌握，所有食譜都特設一個「express menu」，原本需要3小時完成的項目，都會濃縮成1小時，皆因廚師已預早把蛋糕做好，小朋友和家長只需負責最好玩的部分——打忌廉和裝飾。Venus說，不少媽媽最愛跟子女一起在紙杯蛋糕上「唧cream」，感覺非常溫馨，也是一個美好的親子時光！

■INFO

Bakebe自助烘焙蛋糕課程

備註︰Sanrio系列蛋糕課程只在銅鑼灣分店推出，並至11月30日止

價錢︰按蛋糕款式計（1人製作），第2個客人（任何年齡）同做一個需加選擇甜品價錢30%同行費；另設親子烘焙（2名成人及1名12歲以下的小童一起製作一份甜品）需加40%的同行費

地址︰銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場6樓605號舖

預約網站︰bakebe.com/zh/landing

[Happy PaMa 教得樂 第319期]