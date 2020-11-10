親子筆陣．小學雞媽媽：缺席的爸爸

【明報專訊】大家都在緬懷永遠的007，我卻記掛《聖戰奇兵》（Indiana Jones and the Last Crusade）裏的教授老爸。戲中的Sean Connery，睿智中帶天真，偏執同時糊塗，加上屬於上世紀的優雅風度，合成一種超熟男的矛盾魅力，無可救藥地惹人憐愛。當年還是少年的我，完全無法理解女博士愛的竟然是Harrison Ford演的Indiana，也許一早已是大叔控……

死了500年的人重要過兒子？

開場不久，已經是知名探險家的兒子這樣談爸爸：「他是學者、書蟲，才不是探險家。」說時一臉不以為然，彷彿是外星怪胎。Indiana少年時，Henry是人到心不到的缺席爸爸，只知埋首古文學，漠視兒子是那樣的渴望認同。Indiana這部分的心理需要，意外投射到萍水相逢的盜墓者身上——充滿正義感的少年Indiana想從他手中奪取寶物歸還博物館，雖然失敗，卻教盜墓者刮目相看，順手把自己的帽子蓋到小子頭上，說：「今日你輸了，但不代表你得心甘情願地接受。」他後來成為Indiana一身探險家打扮的原型。

Sean演的Henry在47分鐘才真正出鏡，之後是連場戲肉，每逢父子對戲都有強勁的化學作用和喜劇效果。更有意思是，這對父子在年月裏愈走愈遠之後，終於再次相處，竟然慢慢發現彼此的差異沒想像的多，甚至有很多承傳，兩人的正義感、對納粹的痛恨、對考古的執迷、對人際關係的疏離和不適應、對女人的品味……有其父必有其子。

在連場歷險當中，有一幕熱汽球上的「中場休息」，箇中對話，多少能呈現這對父子乃至很多父子的互動模式——

忽然感慨的Indiana問老爸：「記得上回一起摸杯共處是何時嗎？那時我點奶昔，大家都沒說話。」Henry停下翻筆記的手，帶點防衛地說：「我嗅到投訴？」「是遺憾。那時只有我們倆，那種成長真寂寞，對你亦然。如果你是別的尋常老爸，便會明白。」Henry不爽了，回應說：「事實是，我是個很棒的老爸，從沒告訴你什麼時候該吃該睡該做功課。我尊重你的私穩，我教曉你自立。」「但你讓我感到，相較於在別處死了500年的那些人，我對你更不重要。所以20年來我們都沒說話。」「那時你剛變得比較有趣，便離開了。」

明明相依卻寂寞

畢竟這不是一部剖析父子關係的戲，很快便變換了話題。但是這短短一幕縈繞我心。明明相依（Indiana的媽媽早逝），卻都寂寞，而且對彼此關係有那麼大的解讀落差。幸好，他們在戲裏有重新出發的機會，希望所有斷開的、重要的人際關係，都能握住美好的機會重新出發。

文：蘇美智

作者簡介﹕家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）。

[Happy PaMa 教得樂 第319期]