親子筆陣．多元導航：你「還好」嗎？

【明報專訊】提起精神健康，不知大家會聯想起什麼？想起自身的狀况？想起疾病？還是想起電視劇中，常被描繪成瘋瘋癲癲的角色人物？

作為學校社工，同學們的身、心、靈和精神健康都是我們所關注。但每每跟同學們談起有關精神健康的課題時，只有小部分同學能道出抑鬱症、焦慮症等字眼，而且甚少同學會關心自己的精神健康。

事實上，我們的精神狀態與自身情緒有着莫大的關係。在駐校的工作之中，我發現不少同學都難以辨識自己的情緒，更甚的是連喜、怒、哀、樂都未能道出。

曾經有一個同學，與我傾談時常常只會用「OK喇」、「幾好」來表達自己「還好」的狀况。但每當細問下去，他的身體語言和表情，都和「OK喇」、「幾好」不相符。有時，我們還未開始傾談，他一坐下，已是半躺在沙發上，肩膀彎下，渾身都無力似的，攬着抱枕一言不發。同學總是臉色凝重，眼下的黑眼圈深得像熊貓般，頭上恍如有一大片烏雲遮蓋着。之後，我才慢慢了解到，他是因為學業而感到疲憊不堪，有別於起初所說的「還好」。

「還好」掩蓋 逃避向人傾訴

這個同學的情况只是冰山一角。不知由何時開始，同學們都學懂了用這個「還好」來包裝自己，免得別人進一步窺探他的內心世界。但久而久之，就連他自己也難以理解內在感受和情緒。這個「還好」，就像一個盛載所有情感的大籃子，裏面沒有負面元素。但這真的代表「還好」嗎？

我亦遇過有同學刻意把不快樂、憂愁等負面情緒拋諸腦後，他們逃避與人傾訴，但這樣，負面情緒只會在心房裏一直糾結着，若持續沒得到抒發，最終只會情緒大爆發，恍如海嘯般捲起巨浪，把我們淹沒，更甚有機會形成不健康的精神狀態，影響個人的日常生活及運作。

回想過來，我們在課堂，很多時只着眼於學生的學業成就，卻甚少教導他們如何辨識情緒，如何關心精神健康。但如果學生沒有了健康，還能專注學業嗎？在此鼓勵大家，試試探索一下這個「還好」，釐清當中裝載了什麼情緒和事情，正視個人的精神健康。若遇上困難，請開放自己，和信任的人或專業人士談談自己的「還好」究竟有多「好」！

文：陳婉珊（香港家庭福利會註冊社工）

作者簡介﹕香港家庭福利會乃本港主要提供家庭服務的非牟利福利機構，致力推動和諧家庭關係，服務範圍包括綜合家庭服務丶兒童照顧服務丶綜合靑少年服務，長者及社區支援服務等。

[Happy PaMa 教得樂 第319期]