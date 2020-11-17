好去處：兒童專屬抱石場 攀上攀落練解難

【明報專訊】長時間留家抗疫和網上學習，不少小朋友或許已習慣了經常抱着手機平板，一動也不動。擔心孩子運動量不足？不妨讓他們試試特別而新穎的運動——抱石。專為兒童而設的抱石中心JUST CLIMB攀石學校近日正式開業，設施都特別為兒童而設。在舒適空間下，小人兒不單可享受攀爬的樂趣，更可訓練手眼協調、磨練心志，對身心發展也有裨益。

（註︰本版相片模特兒及受訪者按拍攝需要，暫除口罩）

文︰許朝茵

室內抱石，是運用人工牆上裝滿的把手（holds）攀爬的運動，牆下鋪有特製的保護軟墊，毋須使用繩索等裝備。另一方面，玩家可藉着規限使用的把手或攀爬的方向，組合出不同的路線，提升攀爬時的難度及趣味。

坊間不少室內抱石場都提供兒童抱石課程，JUST CLIMB攀石學校（簡稱：學校）是其中之一。抱石算是考驗體力的運動，起初記者以為小孩會嫌辛若，可是甫進入校內，便見到兩名小健兒正在牆上大顯身手，靈活地攀上攀落，看似不費工夫，完成後更露出燦爛笑容。學校由香港前攀石代表隊成員何善揮（Danny）創立，他曾在不少大型攀岩抱石比賽中奪得佳績，現任中國香港攀山及攀登總會運動攀登教練。他說小朋友與生俱來已懂得攀爬，不難掌握基本技巧，「只要按孩子的能力，為他們定下目標，避免把目標拉得太高，讓他們取得成功感後，自然會投入其中」。

把手大而密集 孩子更易掌握

其實早在9年前，Danny已在新蒲崗創立他第一間室內抱石場，以成人為對象，和坊間其他的抱石場一樣都設有兒童抱石課程。然而小朋友需要與成人共用場地，空間難免有限制；加上眼見愈來愈多家長安排子女學習抱石，因而在新蒲崗原址毗鄰，開辦這間兒童專屬抱石中心，佔地逾3000呎。

Danny又提到，新學校牆身的把手設計也針對小朋友身形而設計，把手之間距離較短，把手體積也較大，令小孩易於掌握及控制，較易完成攀爬動作，取得好成績，從而建立自信心。不過他也建議，「當孩子有一定的攀爬能力後，便鼓勵他們到成人抱石牆練習，嘗試不同難度的線路，增進見識」。

增手眼協調 鍛煉心志

Danny本身亦育有一對小姊弟，分別是5歲的芊芊及4歲的天睿，他們由1歲多開始已接觸攀爬活動。Danny相信這項運動對孩子成長有益，既可訓練體能，也可鍛煉心志。他解釋，抱石可訓練身體協調、平衡力、靈活及肌力等，「在攀爬期間，孩子難免會遇到困難，這時候可鼓勵他們多思考，嘗試拆解問題，從而培養解難能力。這樣有助他們學會克服困難，慢慢建立堅毅精神」。

JUST CLIMB攀石學校

地點：新蒲崗新時代工貿商業中心地下B室

查詢：9474 4168（WhatsApp）

[Happy PaMa 教得樂 第320期]