親子筆陣．客座隨筆：駐校輔導員給母親們的2個忠告

【明報專訊】在學校工作，經常接觸很多不同背景的家庭。我發現有輔導需要的學生，他們的背景通常都有一個共通點，就是父母都不在身邊。有些即使有父母在身邊，但父親卻是「隱形」，校方往往只能聯絡到母親，而那名母親也從來沒有提及自己的丈夫，也沒有打算要丈夫、孩子的父親參與其中。

父親角色無可取代

曾經寫過一篇文章〈關於父親的十二個發現〉（可見於維護家庭基金網誌），是關於父親對孩子的影響，說明了父親這個角色不能被取代。之前寫該篇文章，對象是父親，但當我在小學工作了一段時間後，便覺得母親們更需要知道父親對孩子的影響。就像我之前跟大家分享的文章，說到太太們自從當了媽媽後，會不知不覺變成了「萬能俠」，能同時兼顧家庭和工作。當然，亦有因為丈夫的不配合或不符合太太的期望，所以有關孩子的生活、學業，太太都放棄要求丈夫去參與。久而久之，太太們開始建立「沒有丈夫幫忙也可以」的想法。

忠告1︰太太們請摒除「沒有丈夫幫忙也可以」的想法

母親們，讓我們在這裏停一停。一直以來，你們都辛苦了，先給自己一個讚！當梳理好情緒後，再思考以下我從〈關於父親的十二個發現〉選取出來的幾點發現：

．缺席父親對兒童有影響

．父親的參與，對子女有着正面影響

．父親在其子女學校的參與度，與其子女在校獲得好成績的可能性相關

．缺父的青少年男孩，比有父親的更容易犯罪

．缺席父親對青少年早期性活動及少女懷孕有影響

．缺父的兒童，相對地較多是肥胖

忠告2︰孩子需要的，不單止是母親

母親們，假若父親從來沒有參與過孩子的生活、成長，即使大家一起生活，他也是「缺父」，因為父親是不能在沒有付出下發揮自身角色的影響力。所以我們作為太太、母親，更需要明白父親對孩子的影響。孩子需要的，不單是母親們日常體貼的照料及學業上事務性的跟進；孩子需要的，是父母一起的教養，因為父及母各自皆有着對子女不能取代的影響及需要。

母親們，讓我們將「沒有丈夫幫忙也可以」的想法轉變為「不能沒有丈夫的幫忙」。為着孩子，更要支持丈夫做個好爸爸。現在就將以上的「發現」，分享給丈夫看，讓他明白總有一些事情，只有他才能發揮那影響力！

剛知道好爸爸中心將與「風雨同路人基督教單親家庭事工」合作，舉行一項名為「沒有爸的孩子」的家庭親職教育計劃。誠心希望更多家庭、父母能努力，為他們仔女創建一個健康的成長環境。

文：李敏華（維護家庭基金好爸爸中心網誌作者）

[Happy PaMa 教得樂 第320期]