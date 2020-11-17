家庭有教：讚美孩子行為 帶動長處

【明報專訊】家長想讚美孩子，又怕「讚壞」？怎樣讚美孩子才可以令他們愈做愈好之餘，還可以更了解自己的長處？試比較以下兩類讚美方法：

第一類：「做得很好！」、「真叻仔！」

第二類：「爸爸見你剛才帶領其他小朋友一起收拾玩具，覺得你好像個小領袖呢！」、「你常常稱讚其他同學，真懂得欣賞別人！」、「你經常發問問題，媽媽很欣賞你的好奇心！」

第一類方法概括地讚美孩子，雖然孩子知道爸爸媽媽欣賞自己，但並不知道自己究竟「好」或「叻」在哪裏；相比之下，第二類方法更加準確和具教育意味，當中包含兩個部分：第一部分點出孩子究竟做了什麼好行為（如：帶領其他小朋友、稱讚其他同學、發問問題）。值得留意的是，這些行為都是孩子控制之內的事——只要孩子願意，就可以再次做到這些好行為；第二部分就點出這些外在行為代表什麼內在長處（如：領導能力、欣賞別人、好奇心）。因為不少長處都是較為抽象的概念，所以第二類讚美方法還可以幫助孩子認識自己。

「正向心理學」強調每個孩子都有自己的長處（見插圖）。所以，家長可以讚美孩子的行為、帶動孩子的長處（如：「你每天都自動自覺完成功課，真是個自律的孩子！」），並鼓勵孩子進一步發揮自己（如：「你想進一步發揮自己的長處，每天都安排時間做運動嗎？」）。有研究顯示，家長愈懂得帶動孩子的長處，孩子的生活愈快樂，負面情緒亦愈少，學業成績亦愈見進步！

除了讚美孩子的行為，家長還可以讚美孩子的努力和策略。請收看短片《讚得有道理》（https://youtu.be/nVuT0uzKWV8），學習如何有效讚美孩子﹗

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介﹕香港教育大學兒童與家庭科學中心的專家執筆，參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

[Happy PaMa 教得樂 第320期]