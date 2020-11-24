溫書有法：摸清性格 激勵有策 讀得其法 溫書非苦差 輕鬆易入腦

每次考試前，Nana必定細心擬定好溫習時間表。當日溫好的課本，即晚必定再抽10分鐘快速重溫，然後分別在48小時內和一星期內再複習一遍，幫助把資料轉化成長期記憶。（蘇智鑫攝）

Nana（後）為當全職媽媽，辭去幼稚園教師的工作。但藉着過往的教學經驗，她用上很多有趣又高效的學習法，希望Marcus（前）不會視讀書為苦差。（蘇智鑫攝）

動感型的孩子較難「坐定定」學習，家長需要理解，由得他們「郁身郁勢」，這反而會學得更好。（maroke@iStockphoto）

要激發「關係推動型」的孩子用心向學，家長先要跟他們建立親暱關係，然後再運用這種關係來推動孩子努力讀書。（AsiaVision@iStockphoto）

【明報專訊】考試季節又殺到，若孩子能「過目不忘」，溫習不費吹灰之力，那當然皆大歡喜，可惜現實與想像，總有莫大的落差。其實想小朋友溫書「快、靚、正」，並非不可能的任務，只要找到竅門，爸媽和孩子都可以從此脫苦海！

（註︰本版相片受訪者按拍攝需要，暫除口罩）

文︰沈雅詩

「何解我的小朋友總是提不起勁讀書？」「為什麼孩子的記性好像特別差，溫書很難入腦？」這是從事全人發展培訓工作近20年、經常應邀到學校主持講座的EDIT Workshop創辦人陳志耀（Tommy）最常聽到的問題。

面對家長的疑惑，Tommy的答案是︰「因為大家未找到適合的學習方法和訓練技巧。」他補充，想孩子「讀好書」其實牽涉兩方面，一是讀得其法，二是激勵有策。

針對動力來源 激發學習

先說激勵有策。Tommy指出，年紀愈小的孩子，愈需要借助家長的激勵去激發學習動力，但必須因應小朋友的特質，方法亦各有不同。「首先要辨識自己的孩子，他們的動力來源是什麼。有些是『關係推動型』，有些屬於『成就型』，也有『逃避痛苦型』。」

針對關係推動型的小朋友，Tommy建議家長先要與他們建立信任、親和的關係，然後再運用這種關係來推動孩子的學習，「這類孩子特別重視感情聯繫，如果他們感受到被關心、被聆聽，內心深處有安全感的話，家長的期望將會化成他們的目標，自然產生動力」。

成就型的孩子，很喜歡享受成功帶來的滿足感，「這類小朋友，由於本身已經有很強的自我推動力，因此父母只需要偶爾幫忙突破樽頸位或提供資源輔助，若經常在他們身邊『指指點點』，孩子會覺得厭煩」。

至於逃避痛苦型的小朋友，天性就是想逃避痛苦，因此家長不妨利用此特性來激勵他們。「只需要清楚告知期望便可以，例如希望小朋友在什麼時間內完成習作、溫習等。」Tommy笑言，這類孩子只要知道任務完成後，便可得到「甜頭」或玩樂時間，他們便會乖乖聽從。

配合學習風格 圖像或錄音輔助

激發起孩子的學習動力，還要讀得其法。Tommy表示，每個孩子或多或少都會偏重某一種學習模式，包括視覺型（visual）、聽覺型（auditory）和動感型（kinesthetic），家長要發掘並配合到小朋友的學習風格，才能事半功倍。

因應3大學習模式，Tommy分享了一些小貼士︰

視覺型：這類小朋友比較容易記憶圖像，所以可引導他們多利用腦圖或在書本上描繪圖像，來提高學習效率。

聽覺型︰他們吸收知識，主要靠「聽」書而非「看」書，因此，不妨鼓勵孩子溫習時朗讀課文內容，並且錄下來，再不斷重複播放，可加強記憶。

動感型︰這類孩子肢體動作較多，集中力稍遜，家長先要突破學習必須「坐定定」的思維框架。由於動感型的小朋友，拍子、節奏感都很強，由他們「郁身郁勢」甚至「rap」着去讀書，效果會更佳。

溫習分4階段 掌握節奏更重要

Tommy當年以一級榮譽畢業於港大土木工程學系，在學期間更獲頒15個獎項和獎學金，他強調，掌握時間管理、溫習技巧及鞏固記憶的方法，是成功關鍵。「溫習需要分4大階段，分別是熱身期、醞釀期、學習高峰期，以及衝刺期。」

他解釋，熱身期是要讓孩子大概知道今次測考的內容、重點，並閱覽模擬試題，因此用不着押上「最有效率的時間」（即精神狀態最好、最高度集中的時段），只需要運用「零碎的時間」（即等人、坐車的時段）即可。「當大腦對這些資訊有初步印象，它便會自動工作，進入醞釀期。」

熱身期、醞釀期過後，孩子需要進一步高度理解和背誦內容，便是學習高峰期，這時要運用「最有效率的時間」，「每個孩子『最有效率的時間』都不同，有些是假日早上，亦有些是愈夜愈醒神」。但Tommy補充，最終還要加上衝刺期，學習才有成效，「即是考試前一天，把腦海中的知識，重新整合一遍，來增加記憶痕迹」。

說到增加記憶痕迹，很多家長都認為「溫得多自然熟」，但Tommy對此做法有保留，「當孩子慢慢升班，需要應付的測考次數愈來愈多時，假如每次都需要付出大量時間苦讀，即使可取得好成績，恐怕他們承受的壓力也很大，長此下去，有可能負荷不到」。因此，他認為掌握有效率的溫習節奏更重要。

綜合多年的讀書心得，Tommy教路，初次溫習一個全新的內容時，不要把時間「用到盡」，最後的5至10分鐘，應該是複習時間，重溫剛才所學的，「家長可以請孩子覆述一次，覆述時，如果有東西忘掉，便立刻再多看一遍」。翌日，同樣需要有5至10分鐘的複習時間，「這天，可能只記起八成的內容，有兩成已經遺忘了，不打緊，又再速望一遍」。如是者，一星期後，再花10至15分鐘重複溫習，這樣，遺忘速度便會顯著減慢。

他說這種溫習節奏的好處，是能讓大腦意識到，這些資料是需要儲存，「當有些東西適當時間在大腦內重複出現，而且比率較密，它便會判斷到這些資料是重要的，需要牢牢記着」。

◆屋企變教室 黑板放大生字助記憶

為了讓小二長子Marcus學得更好、溫書更入腦，當過幼稚園教師的Nana可說費盡心思，把家居打造成教室一樣。甫入屋，最吸引記者眼球的，是牆身一幅全落地的磁力黑板，黑板中央還有一張訂製的「田字格」，上面寫滿Marcus中文科將要默寫的生字，遇到要特別注意的筆畫，更用上不同顏色的粉筆標示，「這個是環境學習法，小朋友可無時無刻看到，也方便我抽些字來考考他」。

自製字卡 學習生字作句

另一套好工具，是Nana自家設計的字卡，有中文和英文版本。英文卡分前後兩頁，前頁給孩子寫生字，需要註明詞性；後頁則用來作短句。中文卡的製作就更加專業，前頁需要孩子填寫四素句（時間、人物、地點和事情），揭往後頁，便要運用這四素作一則短句。

作為用家，Marcus又有何看法呢？「我很喜歡這些字卡，我會用不同的顏色筆寫字，又會畫公仔，有時我不停寫、不停寫，真的停不下來。」

Nana不諱言，當初辭工做全職媽媽，無非想幫兩個兒子打好學習基礎，並讓他們體驗愉快學習的樂趣，「除了由Marcus親手做字卡，我們溫習時，還會玩很多輔助記憶的小遊戲。或者有人會覺得，溫習怎麼要搞一場『大龍鳳』，但慢慢你會見到成效」。

問及Marcus的成績如何，Nana道︰「他英文信心比較大，小一時，每次默書都是100分！」但她強調，分數並非首要，最重要是幫助小朋友取得成功感，建立自信心，「讓他知道，原來只要有工具、有方法，溫書並非苦差」。

[Happy PaMa 教得樂 第321期]