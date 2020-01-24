本周FOCUS．採訪手記：在不安環境中學習

【明報專訊】下筆之時，新型冠狀病毒確診個案增，持續有學校爆發上呼吸道感染個案，政府宣布初小要暫停面授課堂14天，連同幼稚園及幼兒中心，這批學童最快要12月7 日才再有機會踏足校園。相關消息一出，即惹來家長在facebook瘋狂「洗版」，有的批評政府「小題大做」，亦有不滿學校通知太過倉卒、「話停就停」，當然也有一批家長表達支持，認為非常時期，還是謹慎些好。

了解孩子不足 找出合適學習技巧

數數手指，還有個多月，我們便要送別2020年。這一年，相信每個香港人都過得不容易。尤其以往相對安穩的教育界，今年迎來驚濤駭浪，特別在新冠病毒攻擊下，不論教師、家長和學生，幾乎每日都要應付突發場面，這分鐘都不知下分鐘會否隨時停課，大家都要吃着「驚風散」度日。近日不少學校就在這種不安氣氛下展開或即將舉行上學期的考試，孩子和家長有多緊張，不言而喻。但正如通德學校校長黃偉立在今期親子筆陣的「蒲公英教室」中分享，其實考試最大的目的，是讓教師及家長了解學生的強項及不足，從而幫助他們，成績不是不重要，但不是最重要，因此切勿將孩子推向懸崖邊緣。

今期封面故事，也找來專家及媽媽分享，怎樣才可以幫助孩子溫書更輕鬆入腦。的確，天才與庸才佔人口的比例都不高，當大部分智商差不多的人一起學習，能夠取得驕人成績的，往往是因為掌握到適合自己的學習方法和溫習技巧，想知多些秘訣，快揭去後頁啦！

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第321期]