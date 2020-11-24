上一課：化身「后翼棄兵」小棋王 國際象棋提升EQ

要自學國際象棋的途徑有很多，如雜誌、書本、互聯網（如chess.com）都有專門講解規則的專題，如對行棋已有一定的知識基礎，也可循這些資源尋找練習方法。不過，有時自學內容會比較深奧，所以吳sir特別為學生設計了一些符合他們程度的工作紙（左），讓他們在堂上練習。（馮凱鍵攝）

8歲的Heidi是2018年「小棋后」的得獎者，她指比賽要計時會有一點壓力。正式比賽時，小朋友身邊沒有人可依賴，要靠自己解決眼前問題，也是一種磨練。（馮凱鍵攝）

【明報專訊】美劇《后翼棄兵》引起大家對國際象棋的注意，劇中女主角Beth Harmon 9歲開始學棋，而在本港，小學生棋王亦大有人在。國際象棋易學難精，但在反覆練習的過程中，小朋友的得益絕不限於棋盤之上，對其成長也有莫大好處。

（註︰本版相片受訪者按拍攝需要，暫除口罩）

文︰顏燕雯

下棋，可以看透孩子的性格。同樣是6至8歲的孩子，面對眼前棋盤，有人頭腦冷靜，步步為營地思考，以免一子出錯；有人卻永遠面帶笑容，即使一兵一馬被對方吃掉，仍然樂觀地盤算下步要怎樣扭轉形勢。他們都是國際象棋導師吳震熙（吳sir）的學生：「下棋很能展現一個人的性格，特別是小朋友，如何在棋子被人吃掉後，仍能有信心地繼續下？我會教學生，我們不會永遠處於優勢，懂得控制情緒讓你處於下風時也可從容繼續，因為大局未定，永遠不知道結果。」

5歲可學棋 4人上課互相學習

吳sir 6歲開始接觸中國象棋，13歲獲得全港中國象棋公開賽第5名，5年前開始鑽研國際象棋，有超過10年教學經驗。他不但教授兒童國際象棋班，還有成人班、親子班，並有網上互動及實體課堂選擇。雖然國際象棋是2人對戰，但他認為2至4人一起上課最為理想，「因為大家可以互相討論和學習，從中了解別人的看法，若別人錯了，又可一同找出問題所在」。

小朋友最適合習棋的年齡約5、6歲，因不同棋子走法不同，特別是騎士（馬）會比較複雜，宜對格子和線先有基本概念。一般來說，學生在4堂裏已能掌握行棋規則，之後便要靠練習來磨練棋藝和學習戰術。吳sir指學國際象棋不但能訓練小朋友的智力、觀察力、集中力和耐性，也能提升情緒智商，因為他們要學習輸了而不氣餒。如果平日在家和家長一同練習，更可藉此提升親子關係。

訓練智力、觀察、耐性

《后翼棄兵》中女主角在棋社遇到的對手大多都是男生，以吳sir觀察所得，在本港參加公開賽的學生，男生同樣佔了九成，但他希望女孩亦能發揮，所以他的「香港棋藝教育」每年舉辦的兒童公開比賽中，分為「小棋王」和「小棋后」，參加者會按性別及年齡組別分開對戰爭奪寶座，同時也會舉辦校內和網上賽事，以棋力分組。除了這些比賽，本地學生還可參加由香港國際象棋總會或香港象棋總會舉辦的公開賽來看看自己實力。但吳sir希望家長切勿抱着必要贏的心態，「比賽並不等於考試，不一定要考在前列，而且冠軍只有一個，反而因應孩子能力定下目標才重要，如這次5盤中贏2盤，下次贏3盤，這種進步對他們來說已很鼓舞」。

香港棋藝教育

查詢︰6701 4979

[Happy PaMa 教得樂 第321期]