客座隨筆：有一種態度叫「解難」

【明報專訊】常言道：「錢能解決的問題就不是問題。」到底何時開始，我們就喜歡用錢去解決身邊的問題呢？早兩星期如常有我們的再生玩具工作坊，亦如常繼續自言自語地用網上平台教班，但這次的場地由辦公室轉到家中，希望可以節省一點乘車時間。當準備好物資正在回家途中時，發現忘記帶上最重要的腳架，沒有腳架就不能穩定地拍攝製作過程。當下，最好的辦法就是立即買一個，因為只要花數十元就可解決這個問題，如此划算的方法，或許很多人都會選擇這樣做。只是我在想，是否真的沒有其他可行的方案呢？最後，我沒有買腳架，而是用了家中的電風扇，再用橡筋固定鏡頭，也做出相同的效果。我這個舉動，一定被同事稱之為「慳」，但我會視之為「解難」。

不用錢解決 「慳」住動腦筋

「慳」這個字看似負面，但其實當中包含很多智慧，同時亦令自己有更多的得着。慳的過程中，你需要動更多的腦筋、花更多的時間，然而，最終可能只慳得十元八塊錢，所以很多人都會說這是一種很愚蠢的行為。我試過因為慳，由新界乘鐵路到尖沙嘴再坐渡輪到中環上班；亦因為慳，大部分家庭我都會親自去送貨。雖然這樣的確花上不少時間，但換來可吹吹海風，給自己放鬆的機會，也因為親身接觸顧客，聆聽到他們的意見。

假如你給我重新選擇，我都會繼續「慳」，因為生活態度也反映處事態度。香港是一個講求效益的都市，但同時讓人失去解難的耐性和智慧，因為只要花少少錢，就能把問題解決，那就用不着花時間去思考了。假如家長抱有這種價值觀，也會影響孩子處事應變的能力。正如在那一堂網上教學中，有一個學生因為用盡了紙皮，不知怎樣繼續製作下去，頓時感到不知所措，我又不懂得隔空取物，便唯有靠他自己想辦法。後來有另一名學生建議他可以用間尺代替，那時他才恍然大悟。如果不是另一個學生的提醒，相信這個學生要等家長找到紙皮才能繼續下去。

學處事應變 方能成大事

解難看似一種不起眼的技能，因為學校沒有一個叫「解難」的科目，但它可以影響我們一生，小事也被難倒，難道大事能成？戰時兵策分上、中、下三策，在我眼中，用錢解難屬下策，找人解難是中策，利用身邊的事物解難方為上策。

孩子將來要面對很多問題，例如自理的問題、學習的問題、人際關係的問題等，總不能事事都靠金錢或別人的幫助去解決。所以，還是及早提升他們的解難能力，時刻「慳」着度日吧！

文：黎俊業（再生玩具創辦人）

[Happy PaMa 教得樂 第321期]