半個瑞典人：Gen Z少女的課餘節目

【明報專訊】「媽媽，明天我可否跟女同學們出去蹓躂？」15歲二女兒周五黃昏問我。在瑞典出世讀書的她，廣東話水平屬BB班。我一直用廣東話跟3個女對答，她們明白我的意思，但九成用瑞典文回答我。

「幾點？去邊？有邊個？」我好想直接說不，但心知自由是每個年輕人都必須擁有的人生大事。

「6點，去廣場附近行行，去麥記坐坐，有我、愛麗莎、妮亞雅、茱莉亞。」

可憐女兒只有小廣場逛

「吓，有咩好行呀……又黑猛猛……」那個小區廣場比任何一個屋邨巴士總站還細，我忽然覺得女兒好可憐，自己腦海中的少女日子如脫韁野馬從口中直奔出來：「我15歲嗰陣同啲同學去旺角，你記得旺角啦係咪？單係啲細商場都個個有theme，呢個賣音樂，嗰個賣日本嘢，360度都有嘢睇，肚餓就去掃街又平又好味，或者去快餐店食下午茶，喺呢度你哋出去玩就去麥記，好慘呀……」

每逢我們去香港探親，我都必然會帶女兒們去旺角一逛，那裏是我的香港印記——凌晨3點都找得好吃的街頭，滿街「古惑仔」都不覺得危險的地區。女兒扁扁嘴：「這兒什麼都沒有……」「太凍了，點喺街邊賣魚蛋？况且根本唔准。」其實整個北歐都欠缺日常街頭文化，瑞典大城小鎮的商店千篇一律，就算是市集都是規規矩矩地運作，最常見的街頭小食是賣熱狗包的餐車，近年多了中東烤肉薄包已是進步，但在我這個自小飲椰汁拮魚蛋的香港人眼中，根本唔到肉，何况一個基本水煮香腸夾白麵包動輒40、50港元。

沒街頭文化 相約串門跑步

沒能享受街頭文化兼沒太多零用錢的瑞典Gen Z少女們，例如我的二女和她的老友們，課餘就相約去你家我家玩，宅在屋內看YouTube聽Spotify食冬甩敷面膜玩Snapchat拍selfie，直到肚餓煮飯食然後邊食邊睇Netflix。女兒熱愛跑步，常跟兩個志同道合的少男同學踏單車到附近山腳，泊好車後一起跑上山；或者到學校後方的森林公園跑7、8公里。強身健體絕對是好的，但有時天漸黑她未回我會有點擔心，不過她說：「好多人跑步的，青年中年都有，又有街燈。」其實有兩個男同學齊齊跑實在安全得多。

這些都是少女們未有男朋友前的課餘盛况。那麼有了男女朋友之後呢？疫情下的瑞典年輕戀人如何拍拖的呢？讓我下回分解。

文：周游

作者簡介﹕移居瑞典十八年的原裝香港人，三女之母，每天做飯之餘亦寫字貼相。著有《幸福在最北》、《親愛的 給幸福加口甜》及最新作品《近乎生活在天堂》。

[Happy PaMa 教得樂 第321期]