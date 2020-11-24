親子筆陣．童途有「理」：舐舐脷趕走睡眠呼吸障礙

【明報專訊】如果你的孩子在睡覺時有短暫窒息、喘息、張開口呼吸而非用鼻子，甚至打鼻鼾、睡不穩、出汗；日間則有頭痛、疲累、鼻塞、食慾不振和吞嚥困難等，他有可能已患上睡眠呼吸障礙。此障礙可能會引起專注力不足、行為問題和學習困難等問題。

睡眠呼吸障礙成因

1. 以口呼吸，舌頭習慣放在口腔底部，以致未有刺激上顎骨發育，造成臉顱骨發育失衡，壓迫呼吸道

2. 腺體肥大，如腺樣體及扁桃腺肥大，導致氣流無法順利進入氣管，氣管因受擠壓而產生鼾聲

3. 舌繫帶過緊或過短，導致顏面骨發育不全，影響呼吸及睡眠

把握6歲前治療黃金期

近年多份文獻都證實，口腔顏面肌肉功能療法（OMT）有助改善睡眠呼吸障礙。OMT是一系列的口腔及面部運動，用以強化口腔及咽喉肌肉，從而改善協調力，促進雙唇閉合及矯正舌頭擺放的位置。

如何獲得最佳訓練效果？人從出生到第一顆成年牙齒長出時，即大約6歲左右，上顎的縫合線最柔軟及有彈性，這些縫合線與臉部和頭部的每個骨骼相連；頭、臉的肌肉活動會影響這些骨骼的生長和發育，因此最好的治療時間是在縫合線最柔軟的時候，即使是剛出生的嬰兒也可接受訓練。

嬰兒在哺乳時，需要用舌頭、臉頰肌及嘴唇來吸吮乳頭，這些活動皆有助臉部、嘴巴和下巴的生長。如能夠保持頜骨閉合，可使舌頭壓着上顎骨，保持上顎骨的形狀；若上顎形狀不良，如太高、太拱或太窄，均會導致睡眠呼吸障礙，影響牙齒的排列及生長，和引起呼吸問題。而上顎變窄令鼻腔也狹窄，孩子就很難通過鼻子呼吸，因此嬰兒直接餵哺母乳是最好的口腔及面部肌肉運動練習。

口腔顏面肌肉功能療法提倡經常將舌頭貼住上顎，雙唇合攏。而保持良好筆挺的姿勢，令呼吸道暢通，亦是OMT重要的一環。最後更要提醒小朋友用鼻子呼吸，防止空氣刺激咽喉組織，引起不適。

處理兒童呼吸睡眠問題需多方面醫療團隊合作，建議及早接受檢查與治療，以免阻礙孩子成長及學習。

（感謝物理治療師郭二鳳和區美娟協助修訂本文內容）

文：馮潔玉（香港物理治療學會兒科專研組註冊物理治療師）

作者簡介﹕香港物理治療學會兒科專研組撰寫專欄，內容圍繞小朋友成長與物理治療相關的問題。

[Happy PaMa 教得樂 第321期]