國際親子台：兒童新學科之辨別假新聞

【明報專訊】前陣子的熱話，一定離不開美國大選。這選舉令大家印象最深的，除了是那幅紅藍交錯、被我們重新載入數十次的美國地圖，還有就是在選舉間的假新聞（fake news）當道。過往我們都在討論，應該待孩子多大才教導一些敏感議題，包括生死教育與性教育。不過，小孩子將要應對新時代，本港學校應該與時並進，加入新學科——教學生分辨真假新聞。

事實上，英國、芬蘭等歐洲國家已紛紛把這科目加入小學教程當中，隨着網上學習愈來愈普遍，即便小學生也有相當機會接觸大量網上資訊，早日教導孩子如何分辨真偽，將有助讓他們明辨是非。

5W1H法則 助孩子分辨資訊

我們平日需要多角度吸收來自不同平台的資訊，並對所接收的資訊批判思考。具體做法包括常用5W1H思考問題：（Who）誰製作該資料？（Why）為什麼會發布這資訊？（Where）在哪個媒體刊出？（What）真正內容其實關於什麼？（When）什麼時候發出的？（How）基於什麼理據？是報道還是個人意見？有驗證過嗎？這些看似最基本的問題，但撫心自問，我們轉發每一條新聞或信息前，是否有通過這思考過程呢？

BBC就曾提出5項值得注意的小事：

1. 看報道時，要仔細看內容關於什麼，並留意在其他媒體是否也看到相若的報道。

2. 注意報道是否在牽動你的情緒，題目會讓人很有衝動按下去嗎？很多時，這也是假新聞目的所在。

3.圖片到底從哪裏來？這方面可嘗試以「反向圖片搜尋」（reverse image search）找出原圖。

4. 網址連結是用什麼字詞作結，是一些奇怪的字母嗎？通常用.com/.gov/.edu/.org等較為穩妥。

5. 緊記，由朋友、親人或名人所分享的，並不足夠代表所分享的東西一定無誤。無論由誰分享給你，都應該要確認資料來源。

融合不同科目 多角度批判思考

也許有人會質疑，日常生活中如要不停的提出問題，生活得很累吧？但我卻認為，別小看孩子的學習與理解能力。面對每日的生活，其實孩子每天也在提出問題思考，並透過反思及觀察，造就孩子的成長歷程。從小學會批判思考、多角度分析，總比從小就盲從來得珍貴。這學科也可融入不同課堂中，例如上數學課，學校可加入如何看統計數字的教學；上藝術科，可加入如何辨識圖片真偽的認知；上歷史課，更可探討歷史上不同統治者用以收買人心的宣傳工具；上文學堂，也可探討什麼是故事、什麼是史實。如此學以致用，這學科似乎是新時代的必修科。

在真假難辨的年代，真相尤其重要。

文：Hello Bonnie

作者簡介﹕修讀國際關係，成為兩女之母後變身3職媽媽，在小助教鞭策下，完成兒童與家庭教育碩士，仍繼續在工作、讀書及湊女角色中努力掙扎。網誌：FB.com/hellobonniemami

[Happy PaMa 教得樂 第321期]