校服革新：Happy School 反傳統 校服似時裝 學生有得揀

【明報專訊】香港的幼稚園、小學和中學合計有逾2000間，每天總有不同學校的學生跟我們擦身而過，但大家又有否留意他們身上的校服呢？過去近半個世紀，本港的校服市場，幾乎都是幾間老字號供應商的天下，款式雖未至於千篇一律，但驚喜亦不大。不過，隨着近年陸續有新血加入市場，不論在設計、布料以至銷售服務都力求創新，掀起校服2.0的新世代！

（註︰本版相片受訪者及模特兒按拍攝需要暫除口罩，另部分相片攝於疫情前）

文︰沈雅詩

走入三水同鄉會禤景榮學校（禤小），最吸引記者眼球的，除了是美輪美奐的校園設施，還有學生一身漂亮的校服。「我的孩子是否很醒神呢！」校長李小寶一臉自豪地說。

設計以學生為本 反映學校理念

自2017年上任禤小後，李小寶不單着力革新課程，把校園大變身，還替學生換上新裝，「以前那套校服有很多年歷史了，是棗紅色格仔縐布的，看上去好像有點刻板、霉舊」。她認為，校服某程度上應反映學校的特質和理念，因此，她希望把禤小是Happy School、以學生為本、學生有選擇的新氣象帶到校服之上。

可惜當李小寶想得多美好之際，卻受到校服供應商的冷待，「傳統校服供應商根本不會和你傾，最可笑是把別間學校的校服換上禤小校章就當新款給我，又或是提議我抄款轉顏色，簡直是毫無誠意！直到遇上一間新派校服供應商，他們肯給我由頭到腳重新設計」。

女生粉藍恤衫綴荷葉邊泡泡袖

該校服供應商聽取李小寶的教育理念後，設計了兩個款式，經家長教師會、法團校董會審批後，禤小選了其中一款，並由2018/19年度開始，正式引入校園。記者雖非潮流達人，但敢說禤小的校服，可媲美時裝！尤以女生的，最叫人眼前一亮。

夏季時，女生穿的粉藍色恤衫，用上荷葉邊設計，配公主泡泡袖，下身是四季用的寶藍色百褶裙；冬季則換上藍白色幼條子的恤衫，配襯寶藍色的領花，非常醒目。至於男生則相對簡約，兩季校服都以一深一淺的藍色作基調，並在領口位以織帶點綴。

4色運動服任揀 波鞋自由配

不過，若從孩子的角度出發，或許穿運動服會令他們更開心，因為「有得揀」，「冬夏季運動服都以湖水藍和青綠色為基調，再變出4款設計，而寶藍色短褲兩側袋口亦有兩種不同顏色的緄邊，風褸同樣設計了兩種顏色，學生可按自己的喜好選擇穿哪一款」。李小寶更一反傳統，讓學生在波鞋上起革命，「我不明白，為什麼一定要穿白波鞋上體育堂呢？只要鞋底有足夠的承托力又舒適，孩子配搭什麼顏色的波鞋，我都歡迎」。她甚至容許怕凍或怕走光的女生，在運動短褲內再穿一條leggings（緊身褲），「幾有型吖」！

李小寶開明的作風當然深受學生歡迎，惟她直言，最初亦有同工不太接受校服如此多樣，「他們覺得『立雜』、不歸一」，但憑一句話，李小寶就說服他們︰「既然我們相信每個學生都有個別才能，要接納他們的差異，為何我們卻要打造一式一樣打扮的孩子呢？」

[Happy PaMa 教得樂 第322期]