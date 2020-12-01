功能元素：校褸防水潑防風 束袖更保暖

【明報專訊】今次為耀基創藝幼稚園暨國際幼兒園操刀的校服供應商，是在市場立足未夠兩年的思明希望，創辦人楊國政（Albert）雖然擁有近20年為國際時裝品牌生產的經驗，但說到做校服，仍屬初哥。

2018年，Albert首次以贊助商的身分接觸學界，也多了機會探訪基層兒童，「有次去探一個劏房戶，父母都是清潔工人，小朋友告訴我，由於居住環境擠迫，遇着回南天，校服很難乾，試過發出陣陣霉味，被同學取笑」。於是Albert想，能否開創「功能校服2.0」呢？

他說傳統校褸重又不暖，是因為布料缺乏防風保暖功能，「我做的jacket校褸，用了化纖棉，加入防潑水防風的功能，配束袖設計，風便進不了來，孩子會覺得暖」。

除了布料的功能，Albert也重視設計，「孩子覺得校服靚，自然喜歡自己的學校，我又把校訓、學校理念寫在校服上，學生看得多，便能慢慢建立起歸屬感和向心力」。

從面向國際品牌到面向學校、家長，Albert不諱言團隊因為缺乏零售和客戶服務的經驗，碰過不少釘，「試過設立WhatsApp熱線，可惜惹來海量的查詢，未能一一即時回覆，結果引發一場災難」。汲取經驗後，Albert遂豪擲60萬元編寫電腦程式，預計12月可推出市場，屆時家長可網購校服，相信可令整個流程更順暢。

雄心壯志的Albert稱，明年將大舉進軍校服市場，但不忘關懷學童的初心，「我們會特別照顧一些弱勢家庭的學生，只要是經駐校社工引薦給校長的，我們都樂意送贈校服給他們，名額上限是全校訂購量的十分之一」。

[Happy PaMa 教得樂 第322期]