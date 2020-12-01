家家有禮：胡迪鬼馬賀25歲生日

【明報專訊】《反斗奇兵》舉行25周年大派對，胡迪和一眾老友首次伙拍《怪獸公司》主角們，一同化身為東港城嘉年華樂園的佈置，當中包括「7米高超巨型雙層旋轉玩具樂園」和「抱抱巨型毛茸茸勞蘇房」；至於好動的粉絲，則可於2個巨型遊戲區挑戰敏捷身手，包括「三眼仔火箭」造型的巨型夾夾機，以及「翠絲牛仔帽大作戰」，贏取限量主題精品，一擁心愛角色回家。《反斗奇兵》、《怪獸公司》主角們也會搖身一變成為大型鬼馬figure，於場內不同角落現身，與大家慶祝聖誕！

樂園內亦設有期間主題限定店，全港首度發售多款獨家限定精品；「小叉甜品屋」則有得意主角造型的馬卡龍棒、手工千層蛋糕、手工造型曲奇，以及首度驚喜出現的大眼仔抹茶布甸及馬卡龍禮盒裝等等，絕對可以滿足三心兩意的大小朋友！

◆東港城「反斗夢幻嘉年華」

日期：即日至2021年1月3日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：將軍澳東港城1樓展覽場

查詢：2628 7399

■送軟綿綿毛毛抱枕咕𠱸

東港城送出軟綿綿毛毛抱枕咕𠱸予《HappyPaMa 教得樂》讀者。名額10個，每人可獲禮品一份。（圖2）

截止日期：12月8日，送禮詳情見另文。

[Happy PaMa 教得樂 第322期]