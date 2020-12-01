家家有禮：獅子王 小飛象 斑比 富貴貓同賀佳節

【明報專訊】聖誕佳節總是令人想投入充滿歡欣的夢幻國度！以四大迪士尼經典童話故事角色為主題的「聖誕冬日童話祭」已在葵芳新都會廣場等候大家，《富貴貓》（The Aristocats）、《獅子王》（Lion King）、《小飛象》（Dumbo） 及《小鹿斑比》（Bambi）首次同場現身，四大迪士尼經典童話故事主角場景，各以標誌性的黛藍、粉紅、澄黃及暖橙色彩打造，晚間更配以漫天炫目燈飾，令日夜有截然不同的氣氛，猶如置身夢幻國度。商場更特設季節主題花海，讓大家可以拍出美麗打卡照。

此外，商場3樓同時備有期間限定店，店內不少精品更是獨家推出或由日本直送，包括DISNEY ANIMAL手提袋和毛氈、小飛象24吋行李箱及行李帶等，更有從日本空運到港的珊瑚絨毛氈等特色精品，可滿足一眾迪士尼粉絲。

◆INFO

聖誕冬日童話祭

日期︰即日至2021年1月3日

地點︰葵芳新都會廣場L4露天廣場

時間︰上午10:00至晚上10:00

查詢︰2429 6500

■送迪士尼小飛象大浴巾

新都會廣場送出迪士尼小飛象大浴巾予《Happy

PaMa教得樂》讀者。名額15個，每人可獲禮品一份。（圖2）

有興趣的讀者請於12月4日（周五）中午12:00前回答以下問題，連同個人資料（姓名、地址、聯絡電話）電郵至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將獲專函通知。

問：請說出「聖誕冬日童話祭」中其中一個迪士尼經典童話故事主角。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第322期]