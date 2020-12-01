穿梭超人特工隊經典場景

【明報專訊】陪伴大家長大的迪士尼與彼思《反斗奇兵》系列踏入25周年，當然要慶祝一番，一眾角色將會聯同迪士尼與彼思《超人特工隊》中的超能家族大型裝置齊集PopWalk天晉滙，與大家齊齊「『反』轉炫亮聖誕」，多個趣味打卡位讓大小朋友穿梭動畫中的經典場景，PopWalk戶外露天長廊更有全港首個《反斗奇兵》及《超人特工隊》主題剪影聖誕燈飾佈置，絕對是親子及閨密們聖誕約會的必到熱點！

此外，於2021年1月1日至3日設有聖誕嘉年華活動，多個有獎遊戲攤位包括「反斗骰過三關」、「超能投籃高手」等讓大家一展身手。12月18至20日及24至27日更特設「聖誕童夢．珍愛市集」，逾40個手作單位將會售賣多款原創產品，商場更舉辦工作坊，由星級手作人教售製作有關手作的竅門，讓你可以為摯愛預備一份最有心思的聖誕禮品。

◆INFO

PopWalk天晉滙

「Pixar與你聖誕友約」

日期︰即日至2021年1月3日

時間︰上午10:00至晚上10:00

地點︰將軍澳天晉滙各期商場

查詢︰2679 9300

■送巴斯光年 旅行證件收納袋

天晉滙送出巴斯光年旅行證件收納袋予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲禮品一份。（圖2）

截止日期：12月8日，送禮詳情見另文。

[Happy PaMa 教得樂 第322期]